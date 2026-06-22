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Нижегородский минобр взял под контроль возвращение школьников из «Артека»

22 июня 2026 14:00 Общество
Нижегородский минобр взял под контроль возвращение школьников из «Артека»

Фото: Кира Мишина

В Министерстве образования Нижегородской области взяли на контроль ситуацию с возвращением школьников из Крыма.

Ранее стало известно, что в Крыму до 1 сентября приостановлен прием и размещение детей в летних лагерях. Такое решение 22 июня подписал глава республики Сергей Аксёнов, пояснив, что мера направлена на обеспечение общественной безопасности. В настоящее время уже начался плановый вывоз ребят к местам их постоянного проживания.

Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков заявил, что лично контролирует ситуацию. По его словам, по областной квоте в эту смену должны были попасть 29 человек.

«Также в „Артеке“ сейчас находятся сопровождающие, они обеспечат централизованную доставку ребят обратно, чтобы всё прошло спокойно. Спасибо нашему центру „Вега“ за слаженную работу», — отметил Пучков.

В Министерстве просвещения России уже пообещали, что всем детям, чей отдых был прерван, предложат достойные альтернативные варианты для смены обстановки в других субъектах страны.

Ранее нижегородцам рассказали, как выбрать лагерь и подготовить ребенка к поездке.

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Теги:
Детские лагеря Минобрнауки Михаил Пучков
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