Нижегородский минобр взял под контроль возвращение школьников из «Артека»

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В Министерстве образования Нижегородской области взяли на контроль ситуацию с возвращением школьников из Крыма.
Ранее стало известно, что в Крыму до 1 сентября приостановлен прием и размещение детей в летних лагерях. Такое решение 22 июня подписал глава республики Сергей Аксёнов, пояснив, что мера направлена на обеспечение общественной безопасности. В настоящее время уже начался плановый вывоз ребят к местам их постоянного проживания.
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков заявил, что лично контролирует ситуацию. По его словам, по областной квоте в эту смену должны были попасть 29 человек.
«Также в „Артеке“ сейчас находятся сопровождающие, они обеспечат централизованную доставку ребят обратно, чтобы всё прошло спокойно. Спасибо нашему центру „Вега“ за слаженную работу», — отметил Пучков.
В Министерстве просвещения России уже пообещали, что всем детям, чей отдых был прерван, предложат достойные альтернативные варианты для смены обстановки в других субъектах страны.
Ранее нижегородцам рассказали, как выбрать лагерь и подготовить ребенка к поездке.
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