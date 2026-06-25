Почти 19 тысяч бюджетных мест доступны в нижегородских колледжах Общество

Фото: Александр Воложанин

20 июня в Нижегородской области стартовала приемная кампания в колледжи и техникумы.

По прогнозу регионального министерства образования, свыше 60% выпускников девятых классов продолжат обучение в системе среднего профессионального образования. Об этом в студии радио «Комсомольская правда Нижний Новгород» сообщил министр образования области Михаил Пучков.

По его словам, в 2026 году абитуриентам доступно более 17 тысяч бюджетных мест за счет средств регионального бюджета. Еще около тысячи мест финансируются из федерального бюджета — их предоставляют вузы, которые реализуют программы СПО. Таким образом, общее число бюджетных мест приближается к 19 тысячам.

Кроме того, предусмотрено порядка трех тысяч коммерческих мест. Причем в основном платные программы сосредоточены в вузах. В региональных колледжах, напротив, последние годы сокращают платный прием и наращивают бюджетный. По словам министра, этот тренд сохраняется уже несколько лет.

«Мы ежегодно увеличиваем количество бюджетных мест за счет средств региона», — отметил министр.

Структура подготовки отражает потребности региональной экономики. Около трети бюджетных мест приходится на машиностроение и энергетику — именно в этих сферах традиционно занято наибольшее число работников.

В числе наиболее востребованных направлений также педагогика и гуманитарные специальности. На третьем месте — транспорт. Далее следуют медицина и IT, которые формируют плотную группу популярных направлений подготовки.

Отдельно министр остановился на федеральном проекту «Профессионалитет». По его словам, сейчас в области создано 19 образовательных кластеров, а в следующем году их станет 25 — регион войдет в тройку лидеров России по этому показателю.

Кластеры формируются при участии работодателей, которые софинансируют модернизацию колледжей и участвуют в разработке образовательных программ. Как подчеркнул Михаил Пучков, выпускники колледжей практически полностью трудоустраиваются, если не продолжают обучение в вузе или не уходят в армию. Доля тех, кто после СПО поступает в высшие учебные заведения, составляет менее 10%.

Ранее сообщалось, что почти 10 тысяч бюджетных мест выделено в нижегородских вузах в 2026 году.