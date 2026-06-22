Медицинское образование подорожало в Нижегородской области Общество

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области выросла стоимость обучения на медицинских специальностях. Об этом сообщил в своем Max-канале главный редактор издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его словам, спрос на профессии врачей и медсестер остается высоким. Бюджетных мест достаточно, однако почти все они распределяются по целевому приему. Тем, кто не готов брать на себя обязательства по трудоустройству, приходится поступать на платной основе.

Первый год на лечебном факультете ПИМУ теперь стоит 351 тысячу рублей вместо 305 тысяч годом ранее — рост составил почти 50 тысяч.

Обучение по специальности «Стоматология» в медуниверситете подорожало с 430 до 450 тысяч рублей в год.

Ординатура по пластической хирургии длится пять лет, стоимость одного года начинается от 419 тысяч рублей.

В Институте клинической медицины ННГУ подготовка по направлению «Лечебное дело» обойдется в 320 тысяч рублей за первый год. При этом стоматология здесь стоит дороже, чем в ПИМУ — 460 тысяч рублей для первокурсников.

В Нижегородском базовом медколледже обучение медсестер и фармацевтов оценивается в 200−300 тысяч рублей, фельдшеров — в 300−400 тысяч.

Как отмечается, получать медицинское образование в регионе по-прежнему дешевле, чем в Москве. Однако по стоимости подготовки врачей нижегородские вузы уже сравнялись и даже обогнали один из университетов Санкт-Петербурга.

Никонов напомнил, что выпускники платных отделений также обязаны проходить наставничество, но могут самостоятельно выбрать медицинскую организацию и регион работы.

Ранее сообщалось, что обучение на внебюджетной основе в НГЛУ имени Добролюбова в 2026 году в среднем подорожало на 15%. Также стало известно, что около 10 тысяч бюджетных мест выделено в нижегородских вузах в 2026 году.