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Общество

Нижегородский минтранс проверит автобус №118 после роста стоимости проезда

02 июля 2026 16:27 Общество
Нижегородский минтранс проверит автобус №118 после роста стоимости проезда

Фото: Александр Воложанин

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области инициировало проверку автобусного маршрута №118 после жалоб пассажиров на повышение стоимости поездки до 50 рублей. Об этом пишет pravda-nn.ru.

Ранее нижегородцы рассказали, что цена проезда выросла сразу на двух маршрутах, которые соединяют Нижний Новгород и Кстово — №118 и №225.

Повышение тарифа вызвало недовольство среди пассажиров. В соцсетях пользователи отметили, что после включения Кстова в состав Нижнего Новгорода проезд внутри города оказался дороже, чем в областном центре.

В министерстве пояснили, что маршрут №225 работает по нерегулируемому тарифу, поэтому перевозчик имеет право сам устанавливать стоимость проезда — достаточно лишь уведомить об этом в установленном порядке.

В то же время маршрут №118 относится к числу регулируемых. По информации минтранса, перевозчик не имел права повышать цену билета. В связи с этим в отношении него начата проверка со стороны правительства региона.

Напомним, с 1 июля в общественном транспорте Нижнего Новгорода действует только безналичная форма оплаты проезда. В минтрансе пояснили, что отказ от наличных связан с удобством для водителей.

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Теги:
автобусы Общественный транспорт
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