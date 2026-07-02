Нижегородский минтранс проверит автобус №118 после роста стоимости проезда Общество

Фото: Александр Воложанин

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области инициировало проверку автобусного маршрута №118 после жалоб пассажиров на повышение стоимости поездки до 50 рублей. Об этом пишет pravda-nn.ru.

Ранее нижегородцы рассказали, что цена проезда выросла сразу на двух маршрутах, которые соединяют Нижний Новгород и Кстово — №118 и №225.

Повышение тарифа вызвало недовольство среди пассажиров. В соцсетях пользователи отметили, что после включения Кстова в состав Нижнего Новгорода проезд внутри города оказался дороже, чем в областном центре.

В министерстве пояснили, что маршрут №225 работает по нерегулируемому тарифу, поэтому перевозчик имеет право сам устанавливать стоимость проезда — достаточно лишь уведомить об этом в установленном порядке.

В то же время маршрут №118 относится к числу регулируемых. По информации минтранса, перевозчик не имел права повышать цену билета. В связи с этим в отношении него начата проверка со стороны правительства региона.

Напомним, с 1 июля в общественном транспорте Нижнего Новгорода действует только безналичная форма оплаты проезда. В минтрансе пояснили, что отказ от наличных связан с удобством для водителей.