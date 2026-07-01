Наличную оплату отменили в общественном транспорте Нижнего Новгорода Общество

С 1 июля 2026 года в общественном транспорте Нижнего Новгорода действует только безналичная форма оплаты проезда. Рассчитаться наличными больше нельзя.

В региональном минтрансе напомнили, что оплатить проезд можно несколькими способами. Доступна транспортная карта «Ситикард» — бесконтактная пластиковая карта для оплаты электронным кошельком с бесплатной пересадкой или электронным проездным в метро, трамваях, троллейбусах, автобусах, городской электричке и на канатной дороге.

Кроме того, работает виртуальная транспортная карта в приложении «СИТИКАРД» для устройств на Android. Возможна оплата через NFC. Она осуществляется без подключения к интернету. Пассажирам также доступна карта жителя Нижегородской области с транспортным приложением для льготников, школьников и студентов, а также ее виртуальная версия в мобильном приложении.

Разовую поездку можно оплатить банковской картой или через сервис Mir Pay со смартфона на Android с привязанной картой. В нижегородском метро действует оплата по биометрии для разовых поездок.

Если у пассажира есть только наличные и нет банковской или транспортной карты, приобрести транспортную карту можно за наличный расчет в пунктах распространения. Информация о них размещена на сайте оператора АСОП — ООО «Ситикард». Купить и пополнить карту также можно в киосках печати и в отделениях Почты России.

Все транспортные средства оснащены переносными валидаторами, которые обеспечивают возможность безналичной оплаты независимо от наличия интернет-соединения.

В минтрансе пояснили, что отказ от продажи билетов водителями должен улучшить условия их труда. В ведомстве отметили, что у сотрудников высок запрос на полное исключение общения с пассажирами, и это рассматривается как один из факторов комфортной работы. Ожидается, что переход на безналичный расчет поможет увеличить число водителей на государственных предприятиях. Кроме того, максимальный перевод расчетов в безналичную форму направлен на повышение прозрачности рынка пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что пассажиры смогут приобрести транспортные карты на одну или две поездки в магазинах торговых сетей.