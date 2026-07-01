Списанные при бесплатной пересадке 10 копеек вернут нижегородцам Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы сообщили в социальных сетях о списании 10 копеек при бесплатной пересадке с транспортной карты.

Ситуацию разъяснили в компании-операторе автоматизированной системы оплаты проезда ООО «Ситикард».

Там пояснили, что 1 июля после обновления терминального оборудования пересадки по тарифу «Электронный кошелек» обрабатывались некорректно. В результате после пересадки списывались деньги.

В настоящее время технические специалисты устраняют возникшую проблему.

В компании пообещали, что с 3 июля средства будут возвращаться пассажирам на баланс транспортных карт в виде отложенного пополнения.

Напомним, что с 1 июля в Нижнем Новгороде оплатить проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и электробусах можно только банковской или транспортной картой, в том числе через мобильные приложения и по QR-коду.

В региональном минтрасе заверяют, что перебои с интернетом на работу системы не повлияют, так как она функционирует в офлайн-режиме. Средства списываются позже. Но если к этому моменту на карте не окажется денег, ее внесут в стоп-лист.

По словам замминистра транспорта Дениса Рябинина, в течение первого месяца пассажиров без карты штрафовать не будут, но тех, у кого не окажется билетам будут высаживать.