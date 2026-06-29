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Три новых автобусных маршрута запустят в Дзержинске с 1 июля

29 июня 2026 16:44 Общество
Три новых автобусных маршрута запустят в Дзержинске с 1 июля

Фото: Александр Воложанин

Три дополнительных автобусных маршрута появятся в Дзержинске с 1 июля. Об этом рассказал замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин на пресс-конференции 29 июня, сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Напомним, МУП «Экспресс» обслуживало 11 автобусных маршрутов в Дзержинске, а именно — №1, 5, 8, 8а, 15, 22, 23, 33, 205, 206 и 213. Недавно состоялся конкурс на право организации перевозок, в котором подала заявку на участие лишь одна частная компания — ООО «Столица авто». С 1 июля перевозчик приступит к выполнению автобусных рейсов.

Местные жители развернули обсуждение в социальных сетях, где выразили сомнения, что частная компания не сможет предоставить необходимое количество автобусов, а МУП может оказаться в тяжелой ситуации, лишившись 11 маршрутов.

По просьбам жителей будут организованы три новых маршрута, которые будет обслуживать МУП «Экспресс». И вообще, по факту, если вот смотреть на эту картину сверху, не вдаваясь в детали, оказывается, что в выигрыше здесь остался Дзержинск, — прокомментировал ситуацию Денис Рябинин.

Замминистра развеял слухи и рассказал, что «Столица авто» недавно отчиталась об обновлении подвижного состава, а это, в свою очередь, должно повысить качество перевозок.

С первого июля они выходят в город, а мы выходим на проверку, будем мониторить, как они будут выполнять эту транспортную работу, на которую они подписались. Чем прекрасен регулируемый тариф — это контракт, где есть определенные условия работы, — считает Рябинин.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородцы смогут оценивать поездки в транспорте по QR-коду.

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Теги:
автобусы Дзержинск Общественный транспорт
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