Нижегородский филиал «Т Плюс» стал победителем федерального конкурса «Мой добрый бизнес»

Нижегородский филиал «Т Плюс» стал одним из победителей Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив «Мой добрый бизнес». Проект энергетиков «Поддержка детского и молодёжного спорта» занял первое место в номинации «Доброе содействие» трека «Социальное взаимодействие» конкурса. Вручение наград состоялось 2 июля на форуме социального предпринимательства «Больше чем бизнес» в Москве.

«Мы стремимся участвовать в развитии городов, где работают наши электростанции и тепловые сети. В первую очередь наши усилия направлены на создание возможностей физического развития для детей и молодёжи, приобщение подрастающего поколения к занятиям спортом и ценностям здорового образа жизни», — отметила директор Нижегородского филиала «Т Плюс» Ирина Гнеушева.

Предприятие выступает партнёром Суперфинала турнира Приволжского федерального округа по баскетболу 3×3 среди школьников и учащихся учреждений среднего профессионального образования, который ежегодно проводится в Нижнем Новгороде, оказывает поддержку молодёжной футбольной команде в Дзержинске. В Дзержинске и Кстовском районе начиная с 2018 года компания установила 16 игровых и спортивных площадок для детей и подростков, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях регионального этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Нижегородской области в сезоне 2025/2025 годов выступили 639 команд.

Всероссийский конкурс «Мой добрый бизнес» проводится с 2015 года. Организует его Министерство экономического развития России.