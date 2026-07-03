Эксперты оценили первые итоги демографической программы «ОСНОВА» Общество

Программа «ОСНОВА» — нижегородский проект жизни» отметила ровно год с момента старта, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В основу «ОСНОВЫ» лег уникальный комплекс мер поддержки нижегородских семей, в которых рождаются дети. Была проведена огромная работа, собраны значительные ресурсы. «Всего за год выплаты получили 17 742 семьи, а „Подарок новорожденному“ оформили 17 954 нижегородца», — сообщил глава региона.

Программа «ОСНОВА» уже показала результаты. «За первые пять месяцев этого года регион занял первое место в России по динамике роста суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей», — подчеркнул губернатор.

«Благодаря программе „Скорая демографическая помощь“ за пять месяцев 2026 года в Нижегородской области более 28% женщин решили сохранить беременность после консультации со специалистом. Мы продолжим наращивать усилия в сфере поддержки, чтобы как можно больше нижегородцев смогли обрести главное счастье в жизни!» — заключил Глеб Никитин.

Таким образом, разработанная в регионе программа «ОСНОВА» стала примером управленческих решений вопросов демографии. Результативность инициатив руководства Нижегородской области в демографической сфере отметил Президент России Владимир Путин.

Мы предложили экспертам оценить первые итоги программы «ОСНОВА», ответив на вопросы: какие меры необходимо принять для закрепления и расширения полученных результатов и можно ли сегодня масштабировать нижегородский опыт на всю страну?

Никита Шангин, зав. кафедрой философии, социологии и психологии управления НИУ- филиала Президентской академии (РАНХиГС), кандидат социологических наук, доцент:

Оценить результаты демографической политики всегда непросто — чтобы видеть ее итог нужно, чтобы прошло достаточно много времени. Тем не менее, некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Во-первых, программа комплексная и демонстрирует, что если к людям относится не только как к экономической единице, а видеть в них именно людей, то это приносит позитивный результат. Программа на данный момент работает, дети рождаются, семьи получают поддержку, причем поддержку разноплановую, от материальных пособий, которые работают также на поддержку местных производителей товаров (то есть решается сразу несколько задач), до психологической и информационной поддержки. Во-вторых, в Нижегородской области сделали очень удобную систему информирования о мерах поддержки, что само по себе, даже если не было бы всего остального, довольно значимый результат.

Если говорить о масштабировании результатов, то здесь напрашивается ответ, что да, можно и нужно масштабировать созданную программу на всю страну. При этом всегда есть «но». Первым «но» является разная ситуация с региональными бюджетами. Значительная часть регионов такие программы сами не потянут. Второе «но» — уровень технологического развития регионов тоже разный, а часть мер в программе тесно связана с этим. Третье «но» — регионы очень разные в культурном уровне и в репродуктивных установках. Поэтому везде сначала нужно будет проводить системную экспертизу, в том числе с использованием социологических исследований. Это тоже непросто, причем не только с финансовой стороны, но и со стороны реального уровня региональных экспертов и тех, кто будет проводить подобные исследования. Поэтому можно сказать, что если все эти «но» будут в полной мере учтены, то можно масштабировать опыт Нижегородской области, которая показала, что если подойти к вопросу комплексно и разработать социальные технологии, то ситуацию можно изменить к лучшему.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

Если прогнозировать будущее не в модели пессимистического сценария, а с неизменным набором действующих в настоящий момент условий (что само по себе почти оптимистический сценарий), то важнейшей мерой для пролонгации полученного эффекта будет бюджетная обеспеченность проекта. Если правительство региона проявит политическую волю, найдет ресурсы, обеспечит качественный менеджмент проекта, то динамика достижений в сфере демографии сохранится в позитивном поле. Выполнить эту задачу очень непросто, но возможно. Это, кстати, доказал год работы самого проекта. Когда в июле 2025 в Нижегородской области запускали «ОСНОВУ», то были слышны голоса скептиков, высказывающих сомнения в успехе и подозревающих нижегородские власти в популизме. Однако проект прожил год, не провалился и дал определенные результаты.

Что же касается масштабирования нижегородского опыта, то здесь следует быть осторожными. Регионы России демонстрируют различное состояние демографических процессов. Есть регионы, в которых наблюдается затяжной демографический кризис, а есть регионы, удивляющие позитивной динамикой в этой сфере, и таких регионов немало. В марте 2026 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о позитивной динамике рождаемости в 18 субъектах страны, в том числе на Северном Кавказе. Не будем сейчас перечислять причины, приводящие к такой разнице, тем более что все они хорошо известны, но именно комплекс этих причин должен быть весомым контраргументом, препятствующим масштабированию нижегородского опыта на всю страну. Нижегородская программа «ОСНОВА» — это уникальная программа. Она разработана для конкретного региона с его социально-экономическими условиями, инфраструктурой, социокультурными традициями, религиозными установками, системой управления и т. д. Попытка превратить эксклюзивный продукт в шаблон для волюнтаристского внедрения может не только убить саму программу, но и вызвать каскад неожиданных негативных эффектов. Разработка и реализация демографических программ требует максимальной деликатности и высочайшего профессионализма, и формальное масштабирование здесь вряд ли уместно.

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС:

Комплексный подход и системная работа дают результат, что можно видеть на примере программы «ОСНОВА». Безусловно, говорить о решении проблемы демографии в регионе нельзя, но показатели Нижегородской области за пять месяцев 2026 г. в виде первого места в России по динамике роста суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей — это уже достижение. Конечно, нужно двигаться дальше, расширяя диапазон помощи семьям, ведь, дело не только в разовых выплатах (так называемая «зарплата родителя»), но и продуманной дальнейшей работе. Когда есть уверенность, что будут места в дошкольных учреждениях, индивидуальном подходе в решении возникающих трудностей с детьми медицинского или образовательного характера, создании комфортной городской среды — именно это позволит закрепить и расширить текущие достижения.

Не могу не обратить внимание на некоторую статистику — более 70% семей с четвертыми и последующими детьми выбирают именно ежемесячные выплаты «зарплаты родителя», а не получение разовой суммы. Что в анализе свидетельствует о запросе на регулярную, постоянную поддержку. Сохранение более 28% беременностей после консультаций (программа «Скорая психологическая помощь») — доказательство того, что проблемы демографии решаются не только финансовой помощью, но это и психологическая, юридическая работа.

Масштабировать наш нижегородский опыт можно и нужно, учитывая региональную специфику и дорабатывать с оглядкой на местную специфику. Для тиражирования необходимо федеральное соучастие, особенно в субъектах с низкой бюджетной обеспеченностью. А также делегировать право самим регионам определять целевые направления помощи.

Андрей Чугунов, журналист:

Пожалуй, главное достоинство «Основы» в том, что она не «зациклена» исключительно на материальной поддержке. Безусловно, выплаты в рамках РОД (родительский основной доход), сертификат на подарок новорожденному, «Калькулятор мер социальной поддержки», учитывающий сотни федеральных и региональных льгот, — ключевые элементы, но не менее важны и «нематериальные активы», как то: психологическая и консультационная помощь, возможность вызвать «социальную няню», привлечение к заботе о семьях с детьми работодателей.

Расширяя возможности программы, а она будет действовать как минимум в рамках «Пятилетия семьи» до 2030 года, наверное, стоит подумать о том, как обеспечить молодым семьям скорость получения нового жилья и доступность ежемесячных платежей по ипотеке. Также неплохо было бы уточнить статус ответственного работодателя, дабы бизнес понимал, что его поддержка семейных работников будет оценена властью, например, некоторыми налоговыми льготами.

Но больше всего потенциальных возможностей расширения программы видится в её нематериальной части. Например, в увеличении форматов присмотра за детьми (чем не новое направление деятельности волонтеров?). Или дать гарантии семейного отдыха в санаториях и на курортах. В общем, здесь большой простор для креатива.

Что касается масштабирования программы на другие регионы, то здесь есть только одно препятствие материального свойства — бюджетная обеспеченность региона — и еще одно ментальное: желание региональных властей сделать то, что уже сделали в Нижегородской области. Тем более, что «Основу» уже оценил президент как положительный пример семьецентричной региональной политики.

Андрей Самсонов, научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления»:

Региональную программу «ОСНОВА» на общем фоне выделял именно комплексный подход к решению демографической проблемы, который выражался в том, что отсутствовала некая доминирующая «ставка». В программе рассматривалась практически вся палитра проблем, провоцирующих демографический кризис, и содержались конкретные меры, направленные на их решение. Какие-то оказались эффективными практически сразу, какие-то принесут результат позже, а некоторые, возможно, окажутся мало результативными. Если говорить о масштабировании программы на всю страну, то имеет смысл делать это именно в той части, которая уже дала практические результаты. И обе приведенных цифры имеют свое полное подтверждение на социальном уровне.

Семьи, ориентированные на многодетность — социальный феномен, возникший ещё в середине ХХ века, в период первого серьезного спада рождаемости в стране. Их проблемы достаточно хорошо известны, и лежат в первую очередь в материальной плоскости. Акцентированное внимание к таким семьям, материальная и иная социальная поддержка прогнозируемо давали хороший результат. Основная проблема здесь (и для дальнейшего роста показателей) — бюджетное финансирование, жилье, качественное образование и т. д. Собственно, основной нерешенной задачей сегодня остается то, как обеспечить переход в категорию многодетных тех семей, кто уже имеет двух детей (что выше существующих средних показателей) и готов завести третьего ребенка. Но, оправданно, опасается общего ухудшения материальной обеспеченности семьи и ухудшения жилищных условий в связи с этим.

Вторая цифра не менее, а может и более, значима. Более четверти отказавшихся от аборта женщин — это очень высокий показатель. Решение этого вопроса часто находится за пределами материального, относится к морально-нравственной, этической стороне, и, в определенной мере, идеологической. Даже простое сохранение этого показателя на достигнутом уровне, но уже в масштабах страны, способно дать ощутимый результат.

Возможность закрепления и расширения уже достигнутых результатов находится в несколько разных плоскостях. В случае с многодетностью, помимо материальной и социальной поддержки уже решившихся иметь большую семью, есть возможность постепенного увеличения доли многодетных семей в обществе, за счет поощрения тех, кто уже имеет 2-х детей. Для этого необходим соответствующий статус, льготы, материальное поощрение и т. п. По факту, семья с 3-мя и более детьми должна жить лучше (условия, доход на 1 человека в семье) и обладать большими возможностями и перспективами, чем семья с меньшим числом детей. Достигнуть этого возможно только за счет целенаправленной государственной политики и соответствующих расходов. Самостоятельно этот вопрос семьи решить не смогут, а рассчитывать только на «нематериальные ценности» в данном случае не стоит.

Проблема абортов тоже, как ни парадоксально, из этической и морально-психологической может стать «статистической». Необходим тщательный анализ причин, как готовности пойти на прерывание беременности, так и отказа от таковой. Выделение общих факторов, и предложенные решения, могут существенно снизить число абортов, не смотря на всю уникальную индивидуальность каждого случая. Именно это позволяет надеяться не только на возможность распространения регионального опыта, но и на постепенное снижение доли абортов и далее.