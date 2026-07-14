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Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Юрия Овчинникова

14 июля 2026 13:34
Евгений Люлин выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Юрия Овчинникова

Фото: пресс-служба ЗСНО

«Сегодня Дзержинск прощается с Юрием Васильевичем Овчинниковым. Ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Нижегородской области и Дзержинска, выдающийся химик, известный учёный, созидатель. Каждый, кто любит и знает Дзержинск, понимает, какая это невосполнимая утрата», — написал в своем МАХ-канале председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

«В 1942 году шестнадцатилетний Юрий вместе с друзьями, такими же пацанами, как и он, сбежал на фронт — мстить за погибшего отца. Ведь почти все мужчины, призванные из его родной деревни, погибли от рук фашистов. Возраст не позволял ребятам вступить в действующую армию, поэтому они решили пробраться к партизанам. Но попали в руки СМЕРШа. Все могло бы закончиться плохо… Но случилось настоящее чудо — их спасли комсомольские билеты, зашитые под подкладку одежды! У Юры за плечами была школа-восьмилетка с отличием, поэтому его отправили на учебу в танковое училище. И в девятнадцать он уже командовал танковым взводом! Воевал с бандеровцами на Западной Украине, в Карпатах», — рассказал Евгений Люлин.

«Демобилизовался Юрий Овчинников только в 1947 году. И снова сел за школьную парту, чтобы окончить десятилетнюю школу. Дальше — химфакультет Горьковского университета, работа в лаборатории, защита кандидатской и докторской диссертаций. Юрий Васильевич стал химиком, научным сотрудником, руководителем лабораторий в филиале госинститута органической химии и технологий. И даже выйдя на пенсию, продолжал трудиться — с нуля создал «Научно-производственное предприятие Композит» и руководил им до 2005 года. Юрий Овчинников награжден знаковыми госнаградами — орденом «Знак Почёта», премией Совета Министров СССР, имеет звание «Почётный химик», знак «Отличник изобретательства и рационализации 1987 года», — отметил спикер регионального парламента.

«Искалеченная войной молодость и ее ужасы не сломили Юрия Овчинникова. Всю свою жизнь он посвятил науке и созиданию. Не искал лёгких путей, а просто делал своё дело. Был честным, открытым, отзывчивым. Таким мы его запомним — человеком с прямым взглядом, твёрдым характером и огромным сердцем. Искренние соболезнования родным и близким. Светлая память герою», — заключил Евгений Люлин.

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Теги:
Ветераны Евгений Люлин Некролог
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