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Власти собрали совещание из-за топливного кризиса: что решили

16 июля 2026 09:24
Власти собрали совещание из-за топливного кризиса: что решили

Фото: правительство РФ

Зампред правительства РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, региональных властей и отраслевых компаний.

В ходе встречи Минэнерго и Минсельхоз представили доклад о снабжении сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами, мерах поддержки АПК в период уборочной кампании, а также о ценовой динамике на нефтепродукты в регионах.

На заседании решили, что объемы топлива, ранее реализовывавшиеся через трейдеров на бирже, будут направляться вертикально интегрированными нефтяными компаниями напрямую конечным потребителям. Кроме того, ФАС поручено проработать возможность снижения норматива биржевых продаж дизельного топлива до 10%.

Отдельно участники совещания рассмотрели вопрос обеспечения топливом автотранспорта, задействованного в доставке товаров в торговые сети. Собравшиеся отметили важность бесперебойной работы логистики и своевременного снабжения магазинов продовольствием.

Как подчеркнул Александр Новак, после решения правительства о запрете экспорта дизельного топлива внутренний рынок постепенно насыщается. По его словам, регионы получат необходимые объемы для проведения уборочных работ.

Вице-премьер также добавил, что приоритетное обеспечение топливом транспорта, перевозящего продукты питания, позволит сдержать издержки и предотвратить их влияние на розничные цены. Минэнерго и Минпромторг совместно с отраслевыми компаниями уже организовали приоритетные поставки для крупных торговых сетей.

Напомним, 6 июля совещание по ситуации с топливом в России провел президент Владимир Путин. Он назвал происходящее «временными трудностями».

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Теги:
Бензин Правительство РФ Топливо и энергетика
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