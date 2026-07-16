У Сосновской ЦРБ установят новый автопавильон

Фото: ГУАД Нижегородской области

Новый автопавильон установят около Сосновской ЦРБ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Он появится на разворотной площадке в районе улицы Островского, которую также полностью переустроят, сообщили в Главном управлении автодорог региона.

Работы выполняются в рамках капремонта участка дороги Сосновское — Глядково протяженностью 4,4 км. На сегодняшний день подрядчик отфрезеровал старое покрытие на площади 27 тыс. кв. м, обработал поверхность битумной эмульсией и приступил к устройству выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси. После этого будет уложен верхний слой асфальтобетона.

Для повышения безопасности дорожного движения на участке установят две искусственные неровности, а обочины укрепят щебнем. На завершающем этапе нанесут дорожную разметку: осевые и краевые линии общей протяженностью более 12 км выполнят термопластиком и краской, также обозначат пешеходные переходы. Завершить все работы планируется в течение лета.

Как отметил и.о. директора ГКУ НО «ГУАД» Александр Денисов, ремонт является частью работы по приведению в нормативное состояние дорог, соединяющих районные центры с отдаленными населенными пунктами.

«Наша задача — сделать комфортными и безопасными такие маршруты», — подчеркнул он, добавив, что обновление покрытия и обочин повысит пропускную способность дороги и снизит износ ходовой части общественного и личного транспорта.

С 2019 года благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года — «Безопасные и качественные дороги») в Сосновском округе отремонтировали почти 130 км дорог. Это составляет около 70% общей протяженности дорожной сети округа.