Озвучены предложения для стабилизации ситуации с топливом в Нижегородской области Экономика

Карта, на которой в онлайн-формате можно увидеть отпускающие топливо АЗС, появилась в Нижегородском регионе. На ней отображаются различные виды топлива, статус реализации («есть», «нет», «мало»), а также действует адресная поисковая система.

Она расположена на официальном портале областного правительства в разделе «Карты», а также на сайте «Карта жителя Нижегородской области». Одновременно с этим в мессенджере «МАКС» появился чат-бот с мини-приложением, позволяющий построить маршрут до ближайшей АЗС с бензином.

В регионе также действуют и другие мониторинговые проекты, фиксирующие наличие топлива и очередей на заправках, разработанные различными коммерческими структурами.

Насколько данная система мониторинга способна повлиять на снижение ажиотажного спроса на моторное топливо и какие еще меры можно предложить для стабилизации ситуации на топливном рынке?

Никита Шангин, зав. кафедрой философии, социологии и психологии управления НИУ - филиала Президентской академии (РАНХиГС), кандидат социологических наук, доцент:

Сама по себе карта вряд ли сможет как-то повлиять на спрос. Это все же инструмент информирования, который позволяет оценить только то, имеет смысл ехать на конкретную заправку или нет. Если бензина нет, то люди туда не поедут, если бензина мало, то взвесят свои шансы успеть, а если есть, то повышается вероятность того, что поедут именно туда. В итоге длинные очереди будут там, где бензина больше, а в других местах очередей будет меньше. Решить же саму проблему очередей можно либо административными способами (введение квот, очередности и т. д.), либо рыночными (в первую очередь повышением цены).

Мы видим, что пока имеет место некоторая их комбинация при преобладании административных способов — введения QR-кодов, очередности в зависимости от номеров. Саму проблему дефицита бензина это не решает, но позволяет снизить негативные эффекты от его недостатка, то есть позволяет выиграть время для решения проблемы. Можно увидеть здесь повторение подхода, который был применен во времена пандемии. Сходства добавляет также то, что и в этот раз каждый регион сам принимает решения о том, как справиться с проблемой. Это позволяет использовать сильную сторону страны — разнообразие и вариативность. Соответственно, если говорить о возможных дополнительных мерах, то можно приглядеться к опыту соседних регионов с похожим положением, тем более, что какой-то опыт уже накоплен.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

Возникшую проблему необходимо решать комплексно. Это очевидно всем, и даже тем, кто так сформулировал вопрос. Если посмотреть на проблему в предложенном фрагментарном фокусе, то стоит согласиться, что системы мониторинга, какими бы допотопными они ни были, — это лучше, чем ничего. Это во-первых.

Во-вторых, задача сокращения очередей на АЗС может быть поручена ИИ. Для города, претендующего на звание «Цифровой столицы России» и запустившего IT-университет программирования «Неймарк», разработка такого решения — это вопрос чести. Почему бы не поручить молодым программистам, в сотрудничестве с опытными технологами и логистами, представляющими систему ВИНК, пересмотр схем логистики и ревизию действующих регламентов АЗС? Вот простой пример, взятый из соцсетей: водители, стоящие в очереди, сетуют, что оператор АЗС прекратил отпуск топлива для приема сопутствующих товаров (шоколадок), которые привезли на станцию. Очередь стоит и накапливается, но АЗС не работает, хотя топливо есть. Оператор не может действовать иначе: он обязан подчиняться регламенту. В результате в системе топливного ритейла возникает тромб, и возникает он благодаря действующему регламенту.

Вопрос «Что необходимо сделать для разрешения подобных ситуаций?» риторический. Очевидно, в условиях ажиотажного спроса текущие регламенты могут быть пересмотрены, и это вопрос эффективного и добросовестного управления, ориентированного на социальные интересы и основанного на программах и расчетах, подготовленных с помощью ИИ.

Федор Сосенков, доктор юридических наук, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ им. Н.И.Лобачевского:

Появление интерактивной карты АЗС в Нижегородской области — своевременная мера. В условиях любой рыночной нестабильности именно дефицит достоверной информации часто становится катализатором излишнего волнения.

Способна ли эта система напрямую снизить ажиотажный спрос? Безусловно, она играет роль стабилизатора. Ажиотаж питается паникой, а паника — незнанием. Карта позволяет автомобилисту рационально спланировать свой маршрут, выбрать ближайшую доступную точку и избежать «холостых» заездов на заправки. Однако важно понимать: инструмент — это лишь информационный мостик, он не создает физический объем топлива, но он создает управляемость процессом.

Что касается дополнительных мер оперативного характера, которые могли бы усилить эффект, то здесь можно предложить несколько шагов.

Введение динамического информирования в навигационных системах. Интеграция этих данных с популярными навигаторами (например, с отображением на картах в автомобилях) позволила бы автоматически перенаправлять потоки машин на свободные АЗС еще до того, как водитель въедет в проблемный район.

Усиление контрольных закупок и мониторинга цен. Не менее важно отслеживать не только наличие, но и обоснованность ценообразования на каждой сетевой и независимой заправке, чтобы пресекать попытки локального спекулятивного взвинчивания на фоне временного дефицита.

Заключение соглашений с крупными сетевыми операторами о создании резервных «ковровых» графиков завоза. Региону целесообразно синхронизировать графики поставок, чтобы пиковые разгрузки не совпадали с часами пик, а запасы пополнялись равномерно в течение недели.

Андрей Чугунов, журналист:

Сама по себе интерактивная карта, как и любая другая система мониторинга, вряд ли снизит ажиотаж, но результаты мониторинга наверняка уже влияют на качество управленческих решений как власти, так и бизнеса, связанного с поставками моторного топлива.

Карта — это не просто информационная поддержка автовладельцев. Это инструмент, который позволяет любому из них выстраивать свой оптимальный алгоритм использования автомобиля. Даже в существующей нештатной ситуации, выводящей огромную армию автовладельцев из привычной «зоны комфорта».

Однако, кроме автомобилистов-частников, существует еще и общественный транспорт, которому тоже нужно топливо. Это и городские автобусы, и междугородные рейсы, и такси. Хорошая новость: массовых сбоев в работе общественного транспорта не произошло. У транспортных предприятий есть приоритетный доступ к топливу. К тому же в автопарке АО «Нижегородпассажиравтотранс» значительная часть (около 80%) подвижного состава и так работает на природном газе, что снижает уязвимость перевозок от дефицита.

Многие не понимали, зачем региональная власть так настойчиво требует появления зарядных станций для электротранспорта. Теперь, думаю, эти люди восхищаются прозорливостью. И речь не только об электробусах и трамваях, но и о такси. В Нижнем Новгороде парк электротаксомоторов — один из крупнейших (порядка полутысячи) в России.

Очень хочется, чтобы дальнейшие действия по решению топливного вопроса были не столько запретительно-ограничительными, сколько организационными. Какие именно — пусть думают специалисты. Только бы про распределительные талоны не вспомнили.

Елена Мозгунова, историк, кандидат политических наук, доцент Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС:

Так называемый «бензиновый кризис» 2026 года стал итогом взаимовлияния ряда фактов: военного, экономического, геополитического, что в конечном итоге продемонстрировало энергетическую уязвимость и вызвало массовое беспокойство у общества. Тем более актуален вопрос: «Как подобный дефицит может случиться у нефтяной державы?». Есть разные версии объяснения происходящего, но в первую очередь требуются меры по решению ситуации.

Полагаю, запущенная в Нижегородской области интерактивная карта — это эффективный инструмент для снижения ажиотажного спроса на топливо и некоторой стабилизации в моменте. Это работающая мера в сочетании с рыночными и административными подходами.

Что касается системы мониторинга, то это крайне полезная деятельность, которая работает с информационной неопределенностью. Фактически, вереницы машин на заправках стали результатом неосведомленности водителей, что сформировало искусственный дефицит и массовое беспокойство. Чат-бот в «Максе» или портал «Карта жителя Нижегородской области» в режиме реального времени оценивают ситуацию («есть"/"нет» топливо) и помогают построить оптимальный маршрут до ближайшей АЗС. Также большую помощь оказывают волонтеры, что снижает панику и разгружает заправки.

Отвечая на вопрос о дополнительных мерах оперативного характера, которые можно предложить для стабилизации ситуации на топливном рынке, представляется очень важным работать с ценообразованием и не допускать необоснованный их рост. УФАС оперативно реагировать на злоупотребления ситуацией, когда некоторые АЗС осуществляли спекулятивные действия. Также нужно усилить активную информирующую и разъяснительную работу через колл-центры, выделенные линии, чтобы снизить излишнее общественное волнение.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА «Нижний Новгород» и федерального «Экспертного клуба».

Фото: Александр Воложанин