Кота с наркотиками в ошейнике задержали у нижегородской колонии Общество

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Необычный способ доставки запрещенных веществ пресекли сотрудники исправительной колонии №17 ГУФСИН России по Нижегородской области. Возле учреждения они задержали кота, который нес на себе самодельный тканевый ошейник.

Во время проверки внутри ошейника нашли два свертка с неизвестными веществами. Один из них содержал вещество зеленого цвета, второй — порошок белого цвета. По информации ГУФСИН, животное должно было незаметно доставить запрещенный груз осужденным.

Чтобы предварительно определить содержимое свертков, на место вызвали кинолога со служебной собакой по кличке «Фокси», обученной искать наркотические вещества. Позже экспертиза подтвердила, что найденные вещества действительно являются наркотиками.

После этого ошейник изъяли, а самого кота осмотрели. Убедившись, что с животным все в порядке, его отпустили на волю.

Ранее сообщалось, что Приволжские таможенники пресекли ввоз 40 кг наркотического вещества из Турции.