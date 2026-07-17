Экс-замначальника нижегородской колонии обвинили в госизмене

Экс-замначальника одной из исправительных колоний в Нижегородской области задержали по подозрению в госизмене, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Бывший сотрудник ФСИН располагал сведениями, составляющими гостайну. Ему запрещалось их разглашать, однако, как установили сотрудники ФСБ, он передал секретные данные лицам без допуска к гостайне.
Возбуждено уголовное дело о госизмене (ч. 1 ст. 283 УК РФ). Задержанного поместили под стражу. Ведутся следственные действия.
Ранее мы рассказывали, что нижегородского инженера-конструктора посадили на 20 лет за госизмену и побег.
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