87 канистр с наркотическим веществом изъяли в нижегородской лаборатории

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Нижегородская полиция пресекла деятельность нарколаборатории. Из незаконного оборота изъяли 87 канистр общим объемом 1725 литров с запрещенным веществом. По подозрению в причастности к противоправной деятельности установлены двое мужчин 28 и 29 лет.
Незаконную деятельность выявили сотрудники 10-го отдела ГУНК МВД России совместно с коллегами из 3-го отдела УКОН регионального главка МВД.
Во время обследования частного дома в деревне Аносово Воскресенского муниципального округа полицейские обнаружили и изъяли 87 канистр с подозрительными веществами, защитные костюмы, оборудование для выпаривания, весы и другое лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления наркотических средств.
По данным исследования, проведенного сотрудниками ЭКЦ ГУ МВД России по Нижегородской области, часть изъятого вещества является производным наркотического средства N-метилэфедрон общей массой 9449 граммов. В настоящее время проводится экспертиза всего изъятого вещества.
По версии следствия, к созданию и функционированию нарколаборатории причастны 29-летний москвич и 28-летний нижегородец.
В отношении подозреваемых в ОМВД России «Воскресенский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств»).
Следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу продолжаются. В полиции отметили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 13,5 лет.
Ранее мы рассказывали о задержании в Нижнем Новгороде наркосбытчиков, находившихся в федеральном розыске.
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