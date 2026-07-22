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Экономика

Раскрыты доходы кандидатов в Госдуму от Нижегородской области

22 июля 2026 14:17 Экономика
Раскрыты доходы кандидатов в Госдуму от Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Центризбирком опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Государственной думы, зарегистрированных для участия в выборах. В списках оказались представители партий «Единая Россия», КПРФ и «Новые люди» от Нижегородской области.

Всего финансовые показатели за 2025 год раскрыли 390 претендентов на депутатские мандаты. Среди нижегородских кандидатов наиболее высокий доход за указанный период оказался у представителя КПРФ Александра Терентьева.

Зампред дзержинской думы указал доход в размере 19,8 млн рублей. В числе источников указаны выплаты от Социального фонда России, думы Дзержинска, а также доходы от организаций охранной сферы.

В декларации Терентьева также указаны четыре земельных участка общей площадью более 7,4 тысячи квадратных метров, три жилых дома, квартира в Санкт-Петербурге, несколько нежилых помещений и зданий. Кроме того, в собственности значатся катер 2003 года выпуска, автомобиль Lexus LX570 2021 года и грузовой автомобиль без марки 2023 года выпуска.

Депутат Госдумы от КПРФ Владислав Егоров за 2025 год задекларировал доход в размере 7,3 млн рублей. Источниками дохода стали выплаты из аппарата Государственной думы и ННГУ имени Н. И. Лобачевского.

Еще один представитель КПРФ — депутат Законодательного собрания региона Роман Кабешев — задекларировал 5,1 млн рублей. Ему принадлежат земельный участок площадью 1779 квадратных метров, дом площадью 122,6 квадратного метра, квартира и автомобиль Haval F7 2024 года выпуска.

Среди кандидатов от «Единой России» больше всего доходов указал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Нижегородской области Павел Карасев. За 2025 год он заработал 7,8 млн рублей.

В декларации Карасева из имущества указан только автомобиль Toyota Sequoia 2012 года выпуска. В качестве источников указаны зарплата в региональном министерстве внутренней региональной и муниципальной политики и социальные выплаты.

Депутат Госдумы и руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Роман Любарский задекларировал доход в размере 6,9 млн рублей. Основными источниками стали зарплата в аппарате Госдумы и доходы от вкладов в Сбербанке.

В собственности Любарского находятся два земельных участка в Московской и Нижегородской областях, жилой дом площадью 322 квадратных метра в Московской области и автомобиль BMW X7 XDRIVE30D 2020 года выпуска.

Заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Алексей Антонов указал доход в 5,4 млн рублей. Источником стала заработная плата в региональном парламенте.

Среди имущества Антонова — два земельных участка в Нижегородской области общей площадью более 96 тысяч квадратных метров, пять квартир в Москве и Нижегородской области, а также автомобиль Lexus RX450H 2019 года выпуска.

Представитель партии «Новые люди», уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий задекларировал 3,7 млн рублей. Помимо зарплаты, в доход вошли проценты от банковских вкладов.

Солодкому принадлежат три земельных участка в Нижегородской области, два жилых дома и садовый дом.

Ранее стали известны данные о доходах губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Глава региона за 2025 год заработал 7,36 млн рублей.

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Теги:
Выборы Госдума Зарплата
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