Нижегородских чиновников начнут премировать за сообщения о коррупции Экономика

В Нижегородской области принят указ, расширяющий меры материального стимулирования государственных гражданских служащих. Документ, опубликованный на портале правовых актов, вносит изменения в действующее Положение об оплате труда чиновников.

Согласно новым правилам, сотрудники, занимающие должности госслужбы, смогут рассчитывать на денежную премию, если они сообщат о попытке склонения к коррупционному правонарушению. При этом такой факт должен быть подтвержден в установленном порядке.

Размер поощрения составит 50% от ежемесячного денежного содержания сотрудника. Выплата будет осуществляться по решению губернатора за счет средств, предусмотренных в смете расходов на содержание аппарата управления соответствующего органа исполнительной власти.

Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.

Ранее экс-мэр Нижнего Новгорода и действующий депутат Госдумы Вадим Булавинов дал свою оценку случаям коррупции среди нижегородских чиновников.