Составлен топ-5 главврачей нижегородских больниц с зарплатой выше 300 тысяч

Обнародованы данные о зарплатах главных врачей медицинских учреждений Нижегородской области за 2025 года. Их на своем официальном сайте опубликовал региональный минздрав. Редакция НИА "Нижний Новгород" составила топ-5 самых высокооплачиваемых специалистов.
Первую строчку рейтинга занял главврач противотуберкулезного диспансера в Канавинском районе Иван Шмелёв, среднемесячная зарплата которого в прошлом году составляла 433,7 тысячи рублей. При этом четыре его зама получали в среднем от 239 тысячи до 295,8 тысячи рублей. У главбуха зарплата также была на уровне 295,9 тысячи рублей.
За год с первого места на второе в зарплатном рейтинге опустилась главврач роддома №4 Ленинского района Эльвира Биткина. Хотя в 2025 году она стала зарабатывать больше - среднемесячная зарплата у нее составляла 396,8 тысячи рублей против 314,8 тысячи в 2024-м. При этом один из трех замов переплюнул начальницу - 409,9 тысячи рублей. Другие два заместителя получали от 207,6 тысячи до 238,4 тысячи рублей.
На третьем месте - главврач больницы №33 в Ленинском районе Павел Зубеев со среднемесячной зарплатой в 379,2 тысячи рублей. Зарплаты четырех его замов варьируются от 236,7 тысячи до 316 тысяч рублей. Здесь стоит отметить, что в феврале Зубеева и его дочь, заведующую офтальмологическим отделением, задержали. Дочь сейчас находится под стражей, ей было предъявлено обвинение в мошенничестве. А самого Зубеева вскоре после задержания госпитализировали с инфарктом. Он был прооперирован, ему обвинение пока не предъявляли. По данным силовиков, в коттедже у Павла Зубеева нашли около 50 млн рублей.
На четвертой строчке рейтинга расположился Александр Еремеев, главный врач противотуберкулезного санатория "Бобыльский" (Вадский район). У него средняя зарплата в месяц составляла 377,3 тысячи рублей.
Замыкает пятерку главврач городской клинической больницы №40 на Автозаводе Ольга Мануйленко со среднемесячным доходом в 368,5 тысячи рублей.
При этом, согласно данным областного минздрава, самые высокие зарплаты в бюджетных учреждениях не у главных врачей, а у их замов. Так, в среднем 603,2 тысячи рублей в 2025 году получала Ирина Самарина, замглавврача по медицинской части больницы скорой медпомощи Дзержинска. А замглавврача по экономическим вопросам той же больницы Валерия Аверина - 519,3 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что с 25 марта главврачом областной больницы имени Семашко стал Сергей Гамаюнов, руководитель Нижегородского онкоцентра. Прежний главврач НОКБ Сергей Богданов возглавил ГКБ №5, а бывший главврач пятой больницы стал главврачом городской больницы №33.
