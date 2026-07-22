Сколько зарабатывает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин Экономика

Фото: Кира Мишина

Центризбирком опубликовал сведения о доходах и имуществе кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия», включенных в федеральный список. Среди них оказался губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно опубликованным данным, за 2025 год глава региона заработал 7 365 654 рублей. Источником дохода указана заработная плата, полученная в правительстве Нижегородской области.

Помимо доходов, в декларации представлены сведения об имуществе главы региона. Так, Никитину принадлежат земельный участок площадью 2499 квадратных метров и жилой дом площадью 171,9 квадратного метра в Тверской области.

Также в собственности указаны объекты недвижимости в Москве: квартиры и комнаты общей площадью 143,7 кв. метра, а также садовый дом — помещение площадью 19,7 кв. метра.

В декларации перечислены девять транспортных средств. Среди них — несколько автомобилей советского производства: ВАЗ 21011 1976 года выпуска, ГАЗ-24 1972 года, ГАЗ-3102 1989 года, ГАЗ-20 1955 года и ГАЗ-21 1962 года.

Также указаны автомобиль VOLGA 2025 года, УАЗ 2022 года, мотоцикл «ЯВА» 350/638 1990 года и прицеп ССТ7132−08 2018 года.

Отметим, что в последний раз сведения о доходах Глеба Никитина публиковались по итогам 2022 года. Тогда его годовой доход составлял более 6 млн рублей. С 2023 года губернаторам разрешили не раскрывать такие данные.

Ранее сообщалось, что зарплаты водителей общественного транспорта выросли в Нижнем Новгороде.