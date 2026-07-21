Стало известно, сколько получают водители транспорта в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде увеличились зарплаты водителей общественного транспорта и вырос штат сотрудников. Об этом сообщили в ЦРТС.

По его информации, с начала года в ГП НО «Нижегородэлектротранс» число водителей увеличилось на 33 человека. В частности, на работу приняли 22 водителя электробусов и 11 водителей троллейбусов.

Средняя заработная плата водителя электробуса составила 118 тысяч рублей, водителя троллейбуса — 109 тысяч рублей.

В АО «Нижегородпассажиравтотранс» средняя зарплата водителя по итогам второго квартала достигла 131 тысячи рублей. За год количество водителей в компании выросло на 20 человек.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут оценивать поездки в транспорте по QR-коду.