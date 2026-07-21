Стало известно, сколько получают водители транспорта в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде увеличились зарплаты водителей общественного транспорта и вырос штат сотрудников. Об этом сообщили в ЦРТС.
По его информации, с начала года в ГП НО «Нижегородэлектротранс» число водителей увеличилось на 33 человека. В частности, на работу приняли 22 водителя электробусов и 11 водителей троллейбусов.
Средняя заработная плата водителя электробуса составила 118 тысяч рублей, водителя троллейбуса — 109 тысяч рублей.
В АО «Нижегородпассажиравтотранс» средняя зарплата водителя по итогам второго квартала достигла 131 тысячи рублей. За год количество водителей в компании выросло на 20 человек.
Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут оценивать поездки в транспорте по QR-коду.
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