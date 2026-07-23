Инициативное бюджетирование как показатель социального самочувствия: дискуссия Нижегородского эксперт-клуба Общество

Нижегородский экспертный клуб в партнерстве с Домом народного единства и НИУ Президентской академии провели 22 июля круглый стол «Инициативное бюджетирование как показатель социального самочувствия: опыт проекта „Вам решать!“ в Нижегородской области».

В работе круглого стола приняли участие заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Николай Костюкович, исполнительный директор Совета муниципальных образований Нижегородской области Дмитрий Филипенко, руководитель проектного офиса проекта «Вам решать!» Андрей Красилевский, а также политологи, социологи, юристы и журналисты.

В ходе встречи экспертам было предложено проанализировать процесс развития партисипаторных практик в российской системе местного самоуправления и опыт формирования культуры партнёрства населения и органов власти в решении актуальных жизненных вопросов. Участники дискуссии оценили влияние проекта «Вам решать!» на рост гражданской активности и вовлечённости, а также механизмы информационного обеспечения и перспективы развития губернаторского проекта.

Публикуем основные тезисы выступлений экспертов.

Андрей Дахин, д.ф.н., профессор Нижегородского института управления — филиала РАНХиГС:

Теория инициативного бюджетирования прижилась в Нижнем Новгороде не сразу. В период работы городской Общественной палаты 2017−2019 годов созыва, когда депутатам Думы было предложено рассмотреть перспективу внедрения методов партисипаторного бюджетирования на уровне города, реакция была скептическая: зачем что-то изобретать, если есть законно избранная Дума?

Отчасти это было реакцией на слово «партисипаторное», которое пришло в лексикон нашей публичной политики из англоязычной политологии. За этим словом действительно стоит именно западный, а точнее американский опыт понимания сущностного предназначения процедур коммуникации власти и народа. Американское партисипаторное бюджетирование берёт своё начало в практиках организации присяжных заседателей в суде. Другими словами, совещание с народом — это следствие конфликта, средство достижения сделки, чтобы погасить конфликт.

Ответственная же традиция коммуникации власти и коренного населения имеет свою историю, связанную со словом «вече», на котором «всем миром» решаются городские проблемы: строят храмы, укрепляют крепостные стены и пр. В основе отечественного феномена «вече» лежит социальный консенсус, базовое социальное согласие городского сообщества коренных жителей и властей, на почве которого только и становится возможным создание что-либо «всем миром». Эта традиция в разные времена принимала разные формы, в 1612 году — это «Купно за едино» Кузьмы Минина, в 19 веке — это земское самоуправление, в 20 веке, в СССР, — это субботники и пр.

Сегодня эта же традиция решать проблемы благоустройства населённых пунктов «всем миром» приобрела форму губернаторского проекта «Вам решать!». В организации, в мониторинге результатов этого проекта важно отслеживать не только количество новых участников, которое, понятно, позволяет судить о расширении его популярности. Важно также отслеживать повторные обращения активных коренных жителей населённых мест региона к этому способу улучшения благоустроенности жилых пространств. Если люди обращаются к «Вам решать» не одноразово, а многократно, это значит, что традиция улучшать благоустройство «всем миром» продолжается.

Максим Лубяной, директор Научно-исследовательского Института проблем социального управления, кандидат философских наук:

Человек — существо политическое. Но не в узком смысле — не как участник выборов, а в фундаментальном — как существо, способное к совместному действию по поводу общего, как существо, которому необходимо влиять на среду собственного обитания. Без ощущения собственной действенности, без возможности быть соавтором своего жизненного мира человек утрачивает чувство реальности собственного существования. Любой институт, который возвращает ему ощущение субъектности, работает не просто на комфорт — он работает на базовое антропологическое благополучие.

Через какие механизмы институты соучастия влияют на восприятие и самочувствие? Их три:

Признание. Когда власть спрашивает мнение и действительно учитывает его, это сигнал: ты видим, твой голос имеет вес. Без признания невозможна позитивная идентичность. Человек, чьё мнение систематически игнорируется, перестаёт чувствовать себя полноценным членом общества.

Контроль. Возможность влиять на решения снижает экзистенциальную тревогу. Человек не знает, что будет завтра. Но когда он видит, что у него есть рычаг влияния на это будущее, хотя бы в масштабе своего двора, он обретает ощущение безопасности.

Смысл. Участие создаёт нарратив: не «мне построили», а «мы вместе выбрали, мы голосовали, мы отстояли». Коллективное действие формирует локальную идентичность, чувство принадлежности — один из сильнейших предикторов субъективного благополучия.

В институциональном плане инициативное бюджетирование не отменяет бюджетное распределение сверху. Оно создаёт дополнительный контур — пространство, где вертикаль и горизонталь пересекаются. В этом пересечении рождается процедурное доверие, которое требует не идеального результата, а понятной и справедливой процедуры.

Фердинанд Тённис описал дихотомию между общностью, где все связаны неформальными узами, и обществом, где всё построено на формальных контрактах. Современный город — это общество формальных связей. Но человек тоскует по общности — по соседству, по узнаваемости. Проект «Вам решать!» — попытка встроить элементы общности в формальную структуру городского управления.

Теперь — к эмпирике. Наш Институт фиксирует устойчивый факт: оценка населением деятельности органов МСУ по благоустройству стабильно превышает оценки по образованию, здравоохранению и дорогам. Разрыв — не случайность, он воспроизводится из года в год. Почему? Благоустройство — единственная сфера, где у жителя есть регулярная, публичная возможность влиять на решение. Житель видит, что его мнение учтено, он — соавтор. Это меняет атрибуцию: если дорога отремонтирована в плановом порядке — это обязанность власти. Если сквер обновлён по итогам голосования — это совместное достижение. Именно этот сдвиг даёт прибавку к оценке, которую не даёт даже идеальное качество услуг в сферах без участия.

Возможный вопрос: не объясняется ли этот рост федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды»? Восприятие гражданина не оперирует ведомственной принадлежностью средств. Для него существует единая практика: его спросили — он проголосовал — результат появился. Именно «Вам решать!» является публичным лицом этой практики в регионе — узнаваемый бренд, устойчивая процедура. Поэтому любой объект, появившийся по итогам голосования, житель связывает с «Вам решать!». Это не методологическая проблема, а подтверждение того, что региональный проект стал институциональным ядром всей партисипаторной практики в области.

Социальное самочувствие — сложный конструкт. Оно складывается из экономических ожиданий, восприятия справедливости, безопасности, качества связей, доверия институтам. Оценка благоустройства — лишь один из компонентов. Но тот факт, что она устойчиво растёт там, где работает механизм соучастия, говорит о главном: институты признания и контроля действительно влияют на восприятие власти и через это — на общий эмоциональный фон.

В Нижегородской области за годы реализации «Вам решать!» создан устойчивый институт соучастия. Это не просто инструмент бюджетного распределения. Это ответ на фундаментальную человеческую потребность — влиять на среду своей жизни, быть признанным, чувствовать контроль над будущим. Высокая оценка благоустройства — это не только про качество дворов. Это про доверие. Про ощущение, что тебя слышат. И этот эффект измерим.

Проект создаёт локальную общность в условиях формального городского общества. И в этом его главный социальный смысл: он не просто строит объекты — он восстанавливает связи. А восстановление социальных связей — это основа устойчивого самочувствия в долгосрочной перспективе.

Евгений Семенов, заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области, руководитель Нижегородского филиала ФоРГО, политолог, кандидат политических наук, доцент:

Социальное самочувствие можно рассматривать как отношение человека и общества к качеству жизни, к тому, как удовлетворяются его социальные, экономические и духовные потребности, как реализуются его запросы и ожидания. На уровне индивида это проявляется в оценочной шкале «спокойно — тревожно». Для общества это всегда интегральный показатель, проявляющийся в уверенности в завтрашнем дне либо в тревожности, апатии.

Социальное самочувствие зависит от уровня удовлетворённости разными сферами (работа, семья, досуг, здравоохранение), от чувства принадлежности к какому-то сообществу (семье, коллективу, нации). Доверие к социальным институтам (власти, полиции, судам) и способность планировать жизнь, особенно в условиях неопределённости, также влияют на социальное самочувствие.

Одним из важнейших факторов, влияющих на социальное самочувствие, является состояние окружающей среды. Это фактор объемный, многоуровневый, зачастую латентный, но очень влиятельный. Для повышения удовлетворенности граждан в этой сфере во всем мире применяется партисипаторный подход — активное вовлечение людей в процесс принятия решений. Чаще всего этот подход встречается в практиках партисипаторного бюджетирования, когда граждане напрямую участвуют в распределении части муниципального бюджета, направленного на благоустройство. Проект инициативного бюджетирования «Вам решать!» как раз и является ярким и состоятельным примером подобного подхода.

В актуальных социально-экономических условиях, когда социологи фиксируют перманентный уровень тревожности российского общества, угрозу его атомизации, продолжение проекта «Вам решать!» очень важно. Во-первых, потому что это реально работающий проект с большим количеством самых разных введенных и реконструированных объектов. Во-вторых, это проект, в который вовлечены сотни тысяч людей, запросы которых удовлетворяются. В-третьих, это проект, который действительно влияет на доверие населения к власти, укрепляя партнерские отношения. Гарантией дальнейшего развития проекта «Вам решать!» стало заявление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о намерении неукоснительно выполнять все социальные обязательства, сделанное в мае 2026 года. Это стратегически точное решение, влияющее на социальное самочувствие в регионе.

Никита Шангин, зав. кафедрой философии, социологии и психологии управления НИУ — филиала Президентской академии (РАНХиГС), кандидат социологических наук, доцент:

Наша кафедра вместе с кафедрой социологии проектной деятельности и проконкурентного регулирования ННГУ им. Н.И. Лобачевского регулярно проводит исследования среди старшеклассников разных городов Нижегородской области. Часть вопросов в разные годы касалась готовности детей к участию в решении различных проблем их населенного пункта — уборка двора или города, помощь разным категориям граждан, бездомным животным и т. д. И мы видим, что несмотря на то, что часть ответивших готовы или сами помогать или по крайней мере поддержать морально, значительная часть, около трети, не хочет в этом участвовать ни в каком формате и ни на каких условиях.

При этом, когда мы задаем вопрос о том, кто должен этим заниматься, то самый популярный ответ — органы власти, а все остальные варианты, включая волонтеров, жителей населенного пункта и т. д. — существенно менее популярны. Можно говорить о том, что среди значительной части молодежи, которая будет определять облик городов и страны в целом, существуют определенные иждивенческие настроения — для них их населенный пункт не место жизни, а место проживания или даже пребывания. В этой ситуации любые успешные проекты, работающие на повышение вовлеченности граждан преобразовывают не только настоящее, но и будущее — они трансформируют отношение не только к своему населенному пункту, но и к жизни в целом. Одним из таких проектов, как мне кажется, безусловно является «Вам решать!».

Андрей Чугунов, журналист:

Идеальный результат проекта «Вам решать!» — изменение парадигмы «Сделайте МНЕ красиво» на парадигму «Сделай СЕБЕ красиво». Это возможно только тогда, когда участники программы (а если шире, то все жители Нижегородской области, поймут, как участие в программе может отразиться на их благосостоянии или качестве жизни.

К сожалению, сейчас в нижегородском информационном пространстве результаты программы отображаются в формате советских газетных рубрик «Голы, очки, секунды»: сколько проектов подано, сколько принято к реализации, сколько квадратных метров будет (именно будет, а не уже) благоустроено.

Цифры сами по себе ничего не иллюстрируют. В отличие от историй. Так, история про то, что по обустроенной по программе дороге сразу начали ездить большегрузы, а инициаторы проекта потребовали изменить логистику, так и осталась «внутренним» знанием и не стала достоянием общественности, не стала достоянием общественности. Как и результат: большегрузам запретили там ездить и направили в обход. Если бы об этом широко сообщили, то желающих обустроить внутреннюю дорогу могло стать значительно больше.

И еще одно наблюдение: о начале реализации инициативного проекта сообщают всем, а о том, как проект существует дальше, — молчок! А ведь известно, что стоимость покупки значительно отличается от стоимости эксплуатации. После реализации заявки, например, детской площадки, она переходит на баланс муниципалитета, и ее дальнейшая судьба зависит уже от местной власти. И если через пару лет площадка превратится в хлам, то виноват будет, конечно же, проект «Вам решать!».

В общем, информационное сопровождение проекта пока оставляет много вопросов.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта НИА «Нижний Новгород» и федерального «Экспертного клуба».

Фото предоставлено Нижегородским эксперт-клубом.