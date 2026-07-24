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Человека спасли из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде

24 июля 2026 14:40 Происшествия
Человека спасли из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин/ архив

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме на улице Павла Орлова в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло на первом этаже. Огонь уничтожил имущество в жилом помещении на площади 12 кв. метров. Едкий дым заполонил лестничный пролет с четвертого по девятый этаж.

Прибывшие на место пожарные спасли одного человека и вывели в безопасное место еще четырех жильцов.

Предварительная версия случившегося — неосторожность при курении.

Напомним, что в ночь на 23 июля в Канавинском районе был совершен поджог жилого дома. В результате погибла пожилая женщина, еще одного человека госпитализировали с ожогами. Полиция отыскала поджигателя по горячим следам. Он задержан. Расследуется уголовное дело.

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Теги:
Московский район МЧС Пожар
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