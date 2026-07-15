Спасатели достали нижегородца из мусоропровода

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В Нижнем Новгороде мужчина застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в мэрии.
Инцидент произошел 14 июля. Чтобы извлечь мужчину, спасателям городского аварийно-спасательного отряда пришлось демонтировать часть конструкции. Работы проводились с соблюдением всех мер безопасности.
После освобождения пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. Осмотр показал, что серьезных травм мужчина не получил.
В мэрии добавили, что как именно нижегородец оказался в трубе мусоропровода, он объяснять не стал.
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