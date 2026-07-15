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Спасатели достали нижегородца из мусоропровода

15 июля 2026 16:06 Происшествия
Спасатели достали нижегородца из мусоропровода

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде мужчина застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в мэрии.

Инцидент произошел 14 июля. Чтобы извлечь мужчину, спасателям городского аварийно-спасательного отряда пришлось демонтировать часть конструкции. Работы проводились с соблюдением всех мер безопасности.

После освобождения пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. Осмотр показал, что серьезных травм мужчина не получил.

В мэрии добавили, что как именно нижегородец оказался в трубе мусоропровода, он объяснять не стал.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске пожарные спасли женщину после падения с пятого этажа.

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Теги:
Мусор спасение
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