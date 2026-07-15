Спасатели достали нижегородца из мусоропровода Происшествия

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде мужчина застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода и не смог выбраться самостоятельно. Об этом сообщили в мэрии.

Инцидент произошел 14 июля. Чтобы извлечь мужчину, спасателям городского аварийно-спасательного отряда пришлось демонтировать часть конструкции. Работы проводились с соблюдением всех мер безопасности.

После освобождения пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи. Осмотр показал, что серьезных травм мужчина не получил.

В мэрии добавили, что как именно нижегородец оказался в трубе мусоропровода, он объяснять не стал.

Ранее сообщалось, что в Дзержинске пожарные спасли женщину после падения с пятого этажа.