Полиция задержала подозреваемого в смертельном поджоге дома в Канавине

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Уголовное дело возбуждено после пожара в многоквартирном доме на улице Искры в Нижнем Новгороде, где погибла 73-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области
Следствие рассматривает произошедшее как убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений.
Напомним, ночью 23 июля местный житель поджег бумагу в подъезде дома, где находились жильцы. Огонь распространился, в результате чего погибла пожилая женщина. Еще один мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован.
Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции задержали по подозрению в совершении преступления 32-летнего ранее судимого нижегородца.
В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас сотрудники СК продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии.
Ранее сообщалось, что жителя Тоншаевского района осудили на девять лет за убийство брата.
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