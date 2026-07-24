Полиция задержала подозреваемого в смертельном поджоге дома в Канавине Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено после пожара в многоквартирном доме на улице Искры в Нижнем Новгороде, где погибла 73-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области

Следствие рассматривает произошедшее как убийство, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Напомним, ночью 23 июля местный житель поджег бумагу в подъезде дома, где находились жильцы. Огонь распространился, в результате чего погибла пожилая женщина. Еще один мужчина получил термические ожоги и был госпитализирован.

Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции задержали по подозрению в совершении преступления 32-летнего ранее судимого нижегородца.

В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас сотрудники СК продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые могли привести к трагедии.

Ранее сообщалось, что жителя Тоншаевского района осудили на девять лет за убийство брата.