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Происшествия

СК проверяет информацию о надругательстве над 12-летней нижегородкой

22 июля 2026 10:47 Происшествия
СК проверяет информацию о надругательстве над 12-летней нижегородкой

Фото: Александр Воложанин

Следователи СК проверяют информацию о надругательстве над 12-летней девочкой в Лукояновском округе. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

О произошедшем накануне рассказали в программе «Кстати» (16+). Толпа подростков пристала к девочке. Ребята требовали, чтобы она сняла трусы. После чего мальчики начали махать перед ней половыми органами и задавать грязные вопросы. Девочка в слезах убежала.

Со слов матери потерпевшей, ей причинен моральный вред. Физического насилия якобы не было.

Отец одного из участников инцидента сказал, что мальчиками руководит некая девочка. Приставать к другой девочке они стали по ее указке.

После выхода телесюжета случившимся заинтересовались следственные органы. Организована процессуальная проверка. Сотрудники СК выясняют обстоятельства случившегося. По итогамбудет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что жителя Семеновского района арестовали за попытку изнасилования девочки.

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Теги:
Изнасилование Лукояновский район СК
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