Эксперт-мониторинг событий с 20 по 24 июля 2026 года от АНО «Минин-центр» Общество

Эксперты «Минин-центра» анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы этой недели — «Сегодня время жестких решений», «Оперштаб быстрого реагирования», «Быть или не быть АЭС на нижегородской земле?».

Федеральная тема — «Сегодня время жёстких решений»

Председатель АНО «Минин-центр» Алексей Орехов:

«Позитивные новости на этой неделе пришли из Госдумы: приняты поправки, призванные очистить миграционную среду от лиц с криминальными наклонностями. Вдвое (с 22 до 45) расширен список оснований для выдворения мигрантов за пределы России.

Среди добавленных правонарушений: участие в несанкционированных митингах и демонстрациях; неповиновение распоряжениям сотрудников полиции и военных; принуждение к забастовкам; демонстрация запрещенной символики; публичное осквернение религиозной литературы и предметов религиозного почитания; дискредитация вооруженных сил России; нарушение личных прав и свобод человека; злоупотребление свободой информации; призыв к санкциям и ряд других.

Иностранцы, забывшие, что в России они в гостях, будут оштрафованы, а затем высланы на Родину.

Кроме того, гости с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в России или за границей, не смогут получить российское гражданство. Также они не получат право на проживание в нашей стране. Все иностранцы, достигшие 14-летнего возраста (кроме беженцев и тех, кто служил в России по контракту), будут обязаны предъявить справку об отсутствии судимости. При этом документы для проживания, выданные ранее лицам с судимостями, будут аннулированы.

Прогресс налицо, ведь до принятия этих поправок, те, кто устраивал драки, хамил представителям власти, оскорблял русских людей, просто платили штрафы и продолжали дальше жить в нашей стране. Теперь это безобразие должно закончиться. Тут главное, чтобы наша судебная система смогла перестроиться, а то порой диву даёшься какие «гуманные» решения принимаются по данной категории. А также выработать действенный механизм депортации, потому как честно признал министр внутренних дел: за прошлый год должны были выслать почти 800 тысяч мигрантов, а выслали только 70 тысяч.

И всё же надо отметить, что это лишь вспомогательные меры. Кардинально к лучшему ситуацию может изменить:‎ визовый режим с республиками СНГ, 100% оргнабор, прикрепление работников-мигрантов к работодателю и трудовому контракту между ними, цифровой профиль мигранта и режим контролируемого пребывания, запрет трудовым мигрантам на завоз членов семей, ведь мигранты едут работать, а не создавать здесь очаги постоянного проживания, борьба и противодействие этническим анклавам, а также проверка обоснованности получения недавними мигрантами российского гражданства за последние 10 лет. Мигранты, приезжающие в Россию, должны понимать, что они должны соблюдать наши законы и правила поведения.

Соблюдайте законы, либо оставайтесь дома. Вот это даст эффект. Сегодня время жёстких решений. Всё это необходимо сделать для сохранения нашего мира, национальной идентичности и национально-культурного баланса".

Региональная тема — «Оперштаб быстрого реагирования»

Эксперт «Минин-центра», доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Сергей Кривов:

«22 июля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел совещание оперативного штаба, посвящённое мерам поддержки логистической отрасли и малого бизнеса. По словам главы региона, многие компании нуждаются в конкретной помощи на фоне высокой налоговой нагрузки, роста кредитных ставок и снижения спроса.

Очевидно, что это происходит на фоне ажиотажа, вызванного атаками украинских беспилотников на логистические хабы компании Wildberries в ряде регионов России, включая Подмосковье, Краснодарский край, Ленинградскую и Тамбовскую области. При этом на компанию завязаны до одного миллиона организаций мелкого бизнеса, для многих из которых уничтоженные во время прилетов партии товаров являются, по сути, всеми имеющимися оборотными средствами. Здесь следует напомнить, что Wildberries, в отличие от других маркетплейсов, представляет собой сверх централизованную с точки зрения логистики структуру. Неудивительно, что «Яндекс Маркет» и «Озон», сходные по принципу, но различные по механизмам функционирования структурам, не подвергаются атакам. При этом не стоит преувеличивать и значение беспилотных ударов по складским помещениям. Очевидно, что частные складские помещения являются менее защищёнными и более крупными целями, в которые практически нельзя промахнуться в отличие от защищенных системами ПВО военных объектов или тех же НПЗ. К тому же, сделанные из легко воспламеняющихся материалов, при возгорании они дают достаточно заметный визуальный эффект, что позволяет поддерживать нарратив о «40-дневной кампании Зеленского по принуждению России к миру». Тем не менее, на региональном уровне ущерб от таких действий противника ощущается весьма существенно.

Не следует также забывать, что логистика и малый бизнес сталкиваются не только с последствиями боевых действий. Российское правительство и ЦБ поддерживают высокую ключевую ставку и высокий курс национальной валюты. При всех преимуществах такой стратегии она оказывает и негативное воздействие на многих региональных производителей.

В этой связи оперативный штаб разработал ряд мер, предлагаемых федеральным властям и направленных на поддержку перевозчиков, а также на внедрение более гибких фискальных экономических рычагов.

Нижегородский региональный оперативный штаб, созданный в конце 2025 года для оперативного выявления рисков и адресной поддержки предприятий, уже продемонстрировал эффективность при противодействии последствиям топливного кризиса. То, что это уже второе заседание оперштаба за месяц, говорит о востребованности такого органа координации и управления, и при существующих тенденциях очевидно, что роль его будет только возрастать".

Региональная тема — «Быть или не быть АЭС на нижегородской земле?»

Эксперт «Минин-центра», профессор НИУ РАНХиГС, д.филос.н. Андрей Дахин:

«В июле 2026 года Минэнерго РФ поддержало заявку правительства Нижегородской области о включении планов по строительству нижегородской АЭС в генеральную схему размещения новых объектов электроэнергетики. Это событие невозможно обойти вниманием по нескольким причинам. Во-первых, потому что ещё с советских времён Горьковская область рассматривалась в Поволжье как новый центр энергогенерации на основе расщепления ядерного топлива.

Строительство АСТ в районе Федяково было начато в 1982 году. Предполагалось возвести два энергоблока с реакторами типа АСТ-500 мощностью по МВт500 МВт каждый. Строительство первого реактора было начато 01.01.1982, второго — 01.01.1983. Всё строительство было остановлено 1 декабря 1993 года. Во-вторых, развитие традиционных промышленных мощностей производства в регионе уже сейчас сдерживается отсутствием свободных энергетических ресурсов. В-третьих, реализация планов развития региона в качестве одного из центров промышленной переработки информации требует запасов электроэнергии, которые на порядок превышают потребности традиционной «железной» индустрии. В-четвёртых, ни водная, ни газовая, ни «возобновляемая» электрогенерация не может дать такого прироста электроэнергии «на вырост». Поэтому, если окончательное решение о включении планов по строительству нижегородской АЭС в генеральную схему размещения новых объектов электроэнергетики в 2027 году состоится, то это, безусловно, откроет новое пространство свободы социально-экономического и технологического развития Нижегородской области.

Позитивная перспектива, однако, не может заслонить «работу над ошибками». Почему в 1993 году строительство ГАСТ было прекращено? Почему в 2008—2009 годах планы строительства новой нижегородской АЭС в районе Навашина, вблизи границы с Владимирской областью, были свёрнуты? Уроки сводятся к тому, что строительство АЭС — это не только инженерно-технологический, но социальный проект. Анализ событий 1992−1993 и 2008−2009 годов позволяет заключить, что АЭС не сложилась именно в формате социального проекта, то есть не с точки зрения «механики» встраивания нового объекта в почвы и грунты, а с точки зрения встраивания его в систему социальных отношений и представлений о правильном развитии коренного местного населения. В настоящее время эту проблему может помочь решить новая политическая профессия, получившая название «социальный архитектор», которая, в частности, предполагает, что прежде чем новый масштабный проект начнут строить на земле, его надо построить «в головах людей». Это тоже потребует определённого времени, так что сроки технического строительства АЭС, уходящие в горизонт 2040 года, вполне достаточны и для успешного завершения «социальной» части проекта".