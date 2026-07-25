Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по закупкам ботокса Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Нижегородская область заняла четвертое место в России по объему государственных закупок ботулотоксина с начала 2026 года. На эти цели регион направил 95 млн рублей, увеличив закупки на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на аналитиков агентства «Курсор», в медицинские учреждения региона поступило 8,9 тысячи флаконов препарата. Это на 146% больше, чем годом ранее.

Отметим, что ботулотоксин закупается не для косметологических процедур. Препарат используют в медицинской практике при реабилитации пациентов после инсультов, травм и операций.

«Ботулотоксины активно применяются для лечения мигрени, кривошеи, последствий тяжелых неврологических состояний, а также для снятия напряжения в области рубцовой ткани и улучшения ее качества», — рассказала пластический хирург Надежда Рождественская.

По словам специалиста, высокие объемы закупок свидетельствуют о развитии в регионе направлений неврологии и реконструктивной хирургии. Благодаря широкому применению таких препаратов врачи могут эффективнее помогать пациентам с тяжелыми заболеваниями и последствиями травм.

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