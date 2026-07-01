Нижегородцам рассказали об обновленных рекомендациях по витамину D Общество

Фото: Александр Воложанин

Российская ассоциация эндокринологов выпустила обновленные клинические рекомендации по витамину D. Об этом сообщил специалист сферы здравоохранения Нижегородской области Алексей Никонов.

Большая часть России расположена выше 35-й параллели северной широты — в эту зону входят Москва, Санкт-Петербург, Владивосток и Сочи. С ноября по март солнечные лучи падают под острым углом, и кожа почти не синтезирует витамин D независимо от времени пребывания на улице. Риск дефицита повышают офисная работа, облачность и использование солнцезащитных средств.

Оценка статуса проводится по уровню 25(OH)D в крови: менее 20 нг/мл — выраженный дефицит. Может приводить к снижению плотности костей, мышечной слабости и повышенному риску переломов. 20−29 нг/мл являются недостаточным. Уровня может хватать для поддержания костной ткани, но он недостаточен для других эффектов витамина D, включая влияние на иммунную и нервно-мышечную системы. 30−60 нг/мл считается целевым диапазоном.

Получить достаточное количество витамина D только из пищи сложно — потребовались бы большие объемы, например жирной рыбы или молока. Прием сверхвысоких доз (300 000−500 000 МЕ однократно) признан неэффективным и может повышать риск падений, поэтому предпочтителен ежедневный прием. Профилактическая доза для взрослых — 800−1000 МЕ в сутки, для беременных — 800−2000 МЕ. Без наблюдения врача не рекомендуется превышать 4000 МЕ в день из‑за риска токсичности и поражения почек.

Если лабораторно подтвержден дефицит, назначается лечебный курс с суммарной дозой 400 000 МЕ по индивидуальной схеме. Пациентам с ожирением (ИМТ более 30) могут потребоваться дозировки в 2−3 раза выше стандартных, поскольку витамин D депонируется в жировой ткани.

Эксперты подчеркивают, что витамин D способствует усвоению кальция, но не заменяет его. Взрослым рекомендуется получать 1000−1200 мг кальция в сутки — это соответствует примерно трем порциям молочных продуктов в день. Постоянная слабость, утомляемость и мышечные боли могут быть поводом для обследования и определения уровня 25(OH)D, отмечается в рекомендациях.

Ранее мы сообщали о том, что нижегородцы стали чаще ревакцинироваться от дифтерии и столбняка.