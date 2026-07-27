Минус 25 лет жизни: терапевт Лапа рассказала о реальном вреде переработок Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Трудоголизм и постоянный стресс стали частью современной жизни, и учёные предупреждают о серьёзных последствиях для здоровья. Врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа в интервью для 360.ru рассказала, сколько часов в день можно работать без вреда для здоровья и как на самом деле сохранить молодость и активность в преклонном возрасте.

Опасности переработок

Учёные утверждают, что переработки и хронический стресс могут привести к развитию тяжёлых заболеваний. Постоянное переутомление вызывает сбои в работе сердечно-сосудистой системы, нарушает сон и питание, что ослабляет иммунитет. В результате у человека увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, а мозг испытывает кислородное голодание. Всё это повышает риск инфаркта и инсульта почти на 30%. Исследователи предполагают, что трудоголики могут потерять до четверти своей жизни, сокращая её с 85 до 60 лет.

Долголетие и физическая активность

Эксперты по долголетию также предлагают свои рецепты сохранения здоровья. Например, известный исследователь Эрик Тополь считает, что ключ к активной жизни в пожилом возрасте — это регулярные физические нагрузки, начиная с 30 лет — причём не кардио, а силовые — и правильное питание. Он рекомендует употреблять больше овощей и фруктов, сократить потребление красного мяса и заниматься силовыми тренировками хотя бы 30 минут два-три раза в неделю.

Сколько часов можно работать?

Однако Людмила Лапа не согласна с такими выводами. Её практика показывает, что многие люди, не занимающиеся силовыми тренировками, включая композиторов, писателей и врачей, живут долго, ведут активный образ жизни и продолжают работать даже в преклонном возрасте.

По мнению Лапы, стандартный восьмичасовой рабочий день — это оптимальный и безопасный вариант. Переработки и авралы должны быть ограничены, чтобы организм успевал восстанавливаться.

«В неделю можно себе позволить переработать один день максимум. Время для отдыха обязательно нужно находить, это семь часов. Сюда же входят еще и поездки от работы до дома. Если мы это время используем для здоровья, идем полчаса от станции метро до дома, то восполняем свои психические и физические силы», — подчеркнула терапевт.

Современная медицина предлагает множество способов поддержания здоровья и омоложения клеток. Нормализация сна, питания и отдыха доказанно способствуют увеличению продолжительности жизни. А вот полный отказ от работы может нанести вред ментальному здоровью.

Отношение к работе и молодость

Важную роль в сохранении молодости играет отношение человека к своей работе. Если профессия приносит эмоциональное удовлетворение и человек чувствует себя востребованным, он может самостоятельно регулировать ритм нагрузки.

«Я называю себя молодой, потому что по японскому календарю в 80 лет молодость только начинается. Думаю, если мы будем сохранять здоровье, вести нормальный образ жизни и продолжать работать, в этом ничего плохого не будет», — заявила специалист.

При этом Людмила Лапа скептически относится к идее создания вакцин от старения. Она считает, что воздействие на иммунную систему может быть опасным и не готовым для человека. Вместо этого она рекомендует сосредоточиться на поддержании здоровья, активном образе жизни и поиске баланса между работой и отдыхом.