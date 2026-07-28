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Происшествия

Двух подростков осудили за зверское избиение пенсионерки в Городецком округе

28 июля 2026 13:56 Происшествия
Двух подростков осудили за зверское избиение пенсионерки в Городецком округе

Фото: Нижегородский областной суд

В Городце суд вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерки. На скамье подсудимых оказались женщина и двое несовершеннолетних.

Установлено, что в период с 29 августа по 1 сентября 2025 года подсудимая, пообещав денежное вознаграждение, вовлекла в преступную группу двух подростков и двух ребят, не достигших возраста уголовной ответственности. По версии следствия, целью группы было совершение особо тяжкого преступления против пожилой женщины, находившейся в беспомощном состоянии.

В течение нескольких дней подсудимые руками, ногами и деревянной битой наносили потерпевшей удары. В результате женщине был причинен тяжкий вред здоровью. Суд пришел к выводу, что участники преступления осознавали, что их действия, продолжавшиеся длительное время, причинят потерпевшей особые мучения и страдания. Впоследствии потерпевшая скончалась в больнице.

Также установлено, что с 25 февраля по 29 августа 2025 года подсудимая злостно уклонялась от выплаты алиментов на несовершеннолетнего ребенка.

По совокупности преступлений суд назначил женщине восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Двое несовершеннолетних осуждены к четырем годам лишения свободы каждый с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Приговор в законную силу не вступил.

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Теги:
Городецкий район Избиение Приговор
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