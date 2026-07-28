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Происшествия

Убийцу 12-летней девочки из Ленобласти подозревают в развращении племянницы

28 июля 2026 14:59 Происшествия
Убийцу 12-летней девочки из Ленобласти подозревают в развращении племянницы

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эксперты и следователи подтвердили, что подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в СНТ в Ленинградской области ранее был замешан в других насильственных действиях. По данным источника «КП-Петербург», предприниматель Фёдор Мехнин совершал действия сексуального характера в отношении своей племянницы. Эти эпизоды происходили на протяжении нескольких месяцев, начиная с 2021 года, когда девочке было девять лет.

Известно о минимум двух случаях, по которым возбуждено уголовное дело, подтвердил источник издания. Пока неизвестно, сам ли Мехнин признался в этих преступлениях или родители девочки обратились в правоохранительные органы, когда она заговорила после задержания.

Напомним, 2 июля 2026 года 42-летний предприниматель, известный как «благодетель» (по названию своей строительной компании), напал с ножом на 12-летнюю соседку по СНТ, когда та возвращалась из леса к родителям. Девочка была одета в яркий желтый дождевик. Мехнин утверждает, что принял её за взрослую женщину и напал сзади. Когда он понял, что перед ним ребёнок, не остановился и нанёс девочке около 30 ножевых ранений, пытаясь совершить надругательство, но не смог.

Позже на допросе в Следственном комитете он признался, что у него были проблемы в половой жизни с женой и что он уже более 15 лет фантазировал о насилии над женщинами своих друзей. Друзья предпринимателя ранее сообщали, что на его психику могла повлиять смерть тяжелобольной дочери, которая умерла в младенчестве, и пара больше не могла иметь детей.

Мехнину грозит пожизненное заключение. Проверяется информация о том, что среди его жертв были и взрослые женщины.

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Теги:
насилие Преступления Убийство
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