На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
Нижегородская область протестирует продажу бензина по QR-кодам
Почему строительство Ледовой арены подорожало на 2,3 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
08 июля 2026 10:48
Главу нижегородской коммунальной службы дисквалифицировали на полгода
08 июля 2026 10:39
У убийцы 12-летней девочки из Ленобласти 10 лет назад умерла тяжелобольная дочь
08 июля 2026 10:32
Тело неизвестного мужчины достали из озера в Дзержинске
08 июля 2026 10:16
Бастрыкин заинтересовался отравлением детей на эко-сборах под Перевозом
08 июля 2026 10:00
Ребенка ударило током из‑за оборванного после урагана провода в Ворсме
08 июля 2026 09:15
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с «Газелью» и грузовиком у Починок
07 июля 2026 18:04
Неизвестный напал на фельдшера скорой помощи в Нижнем Новгороде
07 июля 2026 17:24
Поездка детей на эко-сборы обернулась уголовным делом в Нижегородской области
07 июля 2026 16:45
Дети пожаловались на рвоту и слабость на эко-сборах в Перевозском округе
07 июля 2026 14:23
Водителя и кондуктора наказали за высадку ребенка из нижегородского автобуса
Происшествия

У убийцы 12-летней девочки из Ленобласти 10 лет назад умерла тяжелобольная дочь

08 июля 2026 10:39 Происшествия
У убийцы 12-летней девочки из Ленобласти 10 лет назад умерла тяжелобольная дочь

Фото: Алексей Булатов/ "КП-Петербург"

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 42-летнего Фёдора Мехнина, которого обвиняют в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленобласти. Ближайшие два месяца он проведёт в следственном изоляторе по обвинению в убийстве малолетнего.

О Фёдоре Мехнине, владельце компании по ремонту квартир «Добродел», отзываются положительно. Коллеги и друзья описывают его как доброжелательного, совестливого и глубоко верующего человека. Однако жители СНТ «Захожье-2», где он был членом правления, подозревали его в истязании собак. Но, как выяснилось, в жизни убийцы был эпизод, связанный с личной трагедией — смерть дочери. Об этом «КП-Петербург» рассказали несколько близких друзей Мехнина.

По словам знакомых, трагедия произошла более 10 лет назад. Дочь Фёдора и его супруги была долгожданным ребёнком, но врачи предупредили их о её слабом здоровье.

«Они с женой ждали девочку, — вспоминают друзья, — медики не обещали ничего хорошего: сказали, что ребёнок либо не выживет, либо будет тяжелобольной. Со слов Фёдора, они не могли иначе и решили растить ребенка, даже при всех рисках. В итоге девочка родилась с генетическим заболеванием. Он целое состояние „влил“ в её лечение. Примерно через год дочь скончалась, она была еще грудничком».

Близкие Мехнина утверждают, что эта трагедия из прошлого не оправдывает его будущие действия, но признают, что она сильно повлияла на его семейную жизнь. «Конечно, им было тяжело, особенно его жене, — рассказал приятель Фёдора, — с его слов, она больше не может иметь детей. Поэтому они жили только вдвоём».

На допросе Мехнин признался, что у него с женой почти не было интимной близости, и он пользовался услугами проституток. Более пугающим было то, что более 10 лет он фантазировал о насилии над жёнами своих друзей.

На следственном эксперименте убийца хладнокровно перечислил, как он напал на жертву: увидел из окна машины «женщину» (девочка была высокой, ростом 167 см), подбежав к ней, понял, что перед ним ребёнок, но пути назад уже не было, девочка оказала сопротивление. Сейчас он в СИЗО, и ему грозит пожизненное заключение.

Трагедия потрясла не только жителей садоводства, но и весь регион. Вечером 2 июля девочка отправилась за лисичками в лес рядом с СНТ «Захожье». Она успела позвонить отцу, а камеры наблюдения зафиксировали, как она идёт в сторону участка. Однако до родителей девочка так и не дошла.

На следующий день начались масштабные поиски, которые завершились страшной находкой — тело девочки было обнаружено в лесу в полутора километрах от посёлка. Оно лежало в траве с ножевыми ранениями и синяками, без одежды. Преступника задержали 4 июля на железнодорожной станции в Гатчинском районе, он пытался скрыться. После задержания мужчина признал вину.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Преступления Убийство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
04 июля 2026 10:22
Звезды российского кино прошли по красной дорожке «Горький fest»: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных