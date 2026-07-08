У убийцы 12-летней девочки из Ленобласти 10 лет назад умерла тяжелобольная дочь Происшествия

Фото: Алексей Булатов/ "КП-Петербург"

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 42-летнего Фёдора Мехнина, которого обвиняют в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленобласти. Ближайшие два месяца он проведёт в следственном изоляторе по обвинению в убийстве малолетнего.

О Фёдоре Мехнине, владельце компании по ремонту квартир «Добродел», отзываются положительно. Коллеги и друзья описывают его как доброжелательного, совестливого и глубоко верующего человека. Однако жители СНТ «Захожье-2», где он был членом правления, подозревали его в истязании собак. Но, как выяснилось, в жизни убийцы был эпизод, связанный с личной трагедией — смерть дочери. Об этом «КП-Петербург» рассказали несколько близких друзей Мехнина.

По словам знакомых, трагедия произошла более 10 лет назад. Дочь Фёдора и его супруги была долгожданным ребёнком, но врачи предупредили их о её слабом здоровье.

«Они с женой ждали девочку, — вспоминают друзья, — медики не обещали ничего хорошего: сказали, что ребёнок либо не выживет, либо будет тяжелобольной. Со слов Фёдора, они не могли иначе и решили растить ребенка, даже при всех рисках. В итоге девочка родилась с генетическим заболеванием. Он целое состояние „влил“ в её лечение. Примерно через год дочь скончалась, она была еще грудничком».

Близкие Мехнина утверждают, что эта трагедия из прошлого не оправдывает его будущие действия, но признают, что она сильно повлияла на его семейную жизнь. «Конечно, им было тяжело, особенно его жене, — рассказал приятель Фёдора, — с его слов, она больше не может иметь детей. Поэтому они жили только вдвоём».

На допросе Мехнин признался, что у него с женой почти не было интимной близости, и он пользовался услугами проституток. Более пугающим было то, что более 10 лет он фантазировал о насилии над жёнами своих друзей.

На следственном эксперименте убийца хладнокровно перечислил, как он напал на жертву: увидел из окна машины «женщину» (девочка была высокой, ростом 167 см), подбежав к ней, понял, что перед ним ребёнок, но пути назад уже не было, девочка оказала сопротивление. Сейчас он в СИЗО, и ему грозит пожизненное заключение.

Трагедия потрясла не только жителей садоводства, но и весь регион. Вечером 2 июля девочка отправилась за лисичками в лес рядом с СНТ «Захожье». Она успела позвонить отцу, а камеры наблюдения зафиксировали, как она идёт в сторону участка. Однако до родителей девочка так и не дошла.

На следующий день начались масштабные поиски, которые завершились страшной находкой — тело девочки было обнаружено в лесу в полутора километрах от посёлка. Оно лежало в траве с ножевыми ранениями и синяками, без одежды. Преступника задержали 4 июля на железнодорожной станции в Гатчинском районе, он пытался скрыться. После задержания мужчина признал вину.