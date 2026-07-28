Убийцу 12-летней девочки из Ленобласти проверяют на причастность к изнасилованиям Происшествия

Фото: Алексей Булатов/ "КП-Петербург"

Появились слухи, что задержанный по подозрению в убийстве 12-летней девочки в СНТ «Захожье» в Ленинградской области может быть серийным насильником. По данным телеканала78.ru, предприниматель Фёдор Мехнин, ранее известный как «благодетель» из-за названия своей компании, подозревается в изнасиловании не менее 10 женщин.

С 2008 года он подвозил женщин в пригородах, но увозил их в отдалённые места, где под угрозой оружия или даже ключей совершал сексуальное насилие. Жертвы, возможно, не обращались в полицию из-за страха или стыда. Сейчас следователи проверяют старые заявления.

Жители СНТ «Захожье-2», где Мехнин был членом правления, обратились в редакцию «КП-Петербург» с просьбой перепроверить эту информацию. Ранее никто из местных жителей, друзей и коллег не жаловался на его поведение. Напротив, его хвалили за помощь.

Однако выяснилось, что он скрывал от соседей судимость — ранее он был осужден за разбой в «нулевых» годах за нападение на прохожего с пневматическим пистолетом. В остальном его репутация была безупречной.

Тем не менее, утверждать о насилии Мехнина по отношению к другим женщинам пока преждевременно, как сообщил источник «КП-Петербург».

«Подтверждающей информации на этот счёт пока нет. Однако обвиняемого продолжают проверять на причастность к совершению других преступлений», — уточнил источник редакции.

В социальных сетях Мехнин позиционировал себя как глубоко верующего и неравнодушного к чужим бедам человека. Позже, находясь в СИЗО после убийства девочки, на допросах он признался, что последние 15 лет фантазировал о насилии над жёнами своих знакомых. У него были проблемы в интимной жизни с супругой, и около 10 лет назад у пары умерла маленькая тяжелобольная дочь. После этого они не могли иметь детей.

Мехнину грозит пожизненное лишение свободы. Он признал вину в убийстве 12-летней девочки, которая возвращалась на дачу из леса, где собирала лисички. В тот роковой день он принял её за женщину из-за высокого роста и объёмного желтого дождевика. Когда он напал на неё с ножом и понял, что это ребёнок, это его не остановило. На теле девочки было обнаружено около 30 ранений. Сообщалось, что он пытался изнасиловать её, но не смог.