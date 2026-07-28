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Производство глушителей намерены открыть в Сормовском районе

28 июля 2026 18:12 Экономика
Производство глушителей намерены открыть в Сормовском районе

Комплекс по производству частей и принадлежностей автомобилей планируют построить в Сормовском районе. Об этом стало известно на заседании Совета по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве, сообщает корреспондент нИА «Нижний Новгород».

Инициатором выступило ООО «Карголайт НН», которое планирует вложить более 50 млн рублей в выпуск автомобильных запчастей, в частности — глушителей.

Инвестор запрашивает земельный участок площадью 10 235 квадратных метров на улице Дизельной. Это повторное обращение компании. В феврале текущего года совет уже отклонял заявку, так как территория попадала в зону подготовки документации для строительства новой трамвайной линии. Однако в июне приказ о планировке был отменен, и было выдано новое разрешение, в соответствии с которым границы запрашиваемого участка не входят в границы разработки документации по планировке территории. Также инвестором была сокращена площадь с 1080 до 803 квадратных метров.

Несмотря на снятие ограничений по транспорту, у членов совета остался ряд вопросов. Министерство градостроительства выдало положительное заключение при условии исключения красных линий, объединения участка в одной зоне и обеспечения подъезда к соседним кадастровым кварталам. Администрация города сохраняет позицию о невозможности реализации из-за близости к документам по планировке трамвайной сети. МЧС высказалось против проекта, остальные ведомства дали положительные заключения.

Вопросы у участников дискуссии вызвала и сама компания-заявитель, о которой у них нет информации. Представительница фирмы пояснила, что юридическое лицо создано специально под этот проект, а директор не смог присутствовать на заседании. Также недоумение вызвала избыточность запрашиваемой территории: застройка занимает менее 8% от площади участка. По словам представителя, большая часть земли необходима для маневрирования фур и разгрузки металлопроката.

В итоге рассмотрение вопроса перенесли. Корпорации развития поручили организовать встречу с заявителем для проверки финансовой состоятельности и связи с основным бизнесом бенефициара, а также выяснить актуальность трамвайных планов.

Ранее сообщалось, что совет одобрил выделение участка для строительства комплекса для выпуска оборудования горизонтально-направленного бурения и микротоннелирования.

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Теги:
Земельные участки инвестиционные проекты Производство
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