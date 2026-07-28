Спортцентр хотят построить у исторического квартала «Сименс и Гальске» Спорт

Фото: Александр Воложанин

Совет по земельным и имущественным отношениям при облправительстве вновь отказался выделять участок под спортивный центр в Приокском районе, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Инвестор (ООО «Добрый доктор») хочет возвести объект площадью 3,5 тыс. кв. метров у дома №57 по проспекту Гагарина рядом с историческим кварталом «Сименс и Гальске». Он готов вложить в проект 175 млн рублей. Срок реализации — 40 месяцев.

Ранее инвестор подавал ходатайство о выделении участка, однако получил отказ из-за изломанности границ, что не допускается законодательством. В новой заявке компания уточнила границы территории, на которой в настоящее время размещен металлический гараж.

Источник: презентация земельного совета.

Несмотря на это, члены совета вновь вынесли отрицательное решение. Предложено отложить вопрос до установления границ зон охраны объектов исторической застройки «Сименс и Гальске». Ключевым фактором отказа стала комплексная проработка квартала. Власти планируют выставить эту территорию единым лотом на торги в будущем. Кроме того, стало известно, что инвестор приложил не все документы.

Представитель инвестора предлагал не отклонять заявку, а отложить ее рассмотрение, чтобы сохранить возможность участия компании в проекте. Но совет принял окончательное решение об отказе, предложив застройщику вернуться к вопросу после формирования новой градостроительной документации.

Ранее сообщалось, что завершить ремонт стадиона «Динамо» в Нижнем Новгороде и открыть его для посетителей планируют в августе.