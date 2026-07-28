Автобус с пассажирами задымился на ходу в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде произошел инцидент с общественным транспортом. Автобус, следовавший по маршруту №18, задымился во время движения возле ЖК «Седьмое небо».
По словам очевидцев, пассажиры оперативно покинули салон автобуса.
Официальной информации о пострадавших или возгорании пока не поступало.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса №70 скончался за рулем во время движения. В результате транспорт врезался в остановку на улице Ванеева. К счастью, никто не пострадал.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+