Автобус с пассажирами задымился на ходу в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Max-канал "Мой Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде произошел инцидент с общественным транспортом. Автобус, следовавший по маршруту №18, задымился во время движения возле ЖК «Седьмое небо».

По словам очевидцев, пассажиры оперативно покинули салон автобуса.

Официальной информации о пострадавших или возгорании пока не поступало.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса №70 скончался за рулем во время движения. В результате транспорт врезался в остановку на улице Ванеева. К счастью, никто не пострадал.