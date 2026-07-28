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Происшествия

Автобус с пассажирами задымился на ходу в Нижнем Новгороде

28 июля 2026 17:52 Происшествия
Автобус с пассажирами задымился на ходу в Нижнем Новгороде

Фото: Max-канал "Мой Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде произошел инцидент с общественным транспортом. Автобус, следовавший по маршруту №18, задымился во время движения возле ЖК «Седьмое небо».

По словам очевидцев, пассажиры оперативно покинули салон автобуса.

Официальной информации о пострадавших или возгорании пока не поступало.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса №70 скончался за рулем во время движения. В результате транспорт врезался в остановку на улице Ванеева. К счастью, никто не пострадал.

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Теги:
автобусы ДТП Общественный транспорт
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