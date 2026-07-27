Нижегородца осудили за нападение на водителя автобуса в Заволжье Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Городецкий городской суд вынес приговор местному жителю за нападение на водителя автобуса в Заволжье. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Инцидент произошел вечером 10 января на конечной остановке рейсового автобуса №101, следующего из Городца в Заволжье. Мужчина попросил водителя открыть двери, но получив отказ, схватил его за куртку и вытащил из салона. Водитель упал, ударился головой об лёд и получил тяжелые травмы.

Изначально действия подсудимого квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Однако в ходе процесса суд переквалифицировал дело. В итоге его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

С учетом всех обстоятельств мужчине назначили два года ограничения свободы. Кроме того, суд обязал виновного выплатить пострадавшему водителю компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

В зале суда подсудимого освободили из-под стражи. Приговор пока не вступил в законную силу.

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