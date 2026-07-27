Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 июля 2026 16:57
Двое братьев пытались похитить 18-летнюю нижегородку с остановки
27 июля 2026 16:39
16-летнего нижегородца отправили в СИЗО за нападение на музыкантов
27 июля 2026 16:15
Нижегородца осудили за нападение на водителя автобуса в Заволжье
27 июля 2026 15:09
Тело мужчины достали из Узолы в Городецком округе
27 июля 2026 14:27
Работник ж/д компании получит 700 тысяч рублей за удар током в Дзержинске
27 июля 2026 12:53
Легковушка перевернулась на проспекте Гагарина в районе «Нитела»
27 июля 2026 11:25
Подросток и семеро взрослых утонули в Нижегородской области за неделю
27 июля 2026 09:05
Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области
26 июля 2026 16:24
Два человека утонули в водоёмах Нижнего Новгорода 26 июля
26 июля 2026 15:50
Бастрыкин заинтересовался проблемной крышей дома на улице Бориса Корнилова
Происшествия

Нижегородца осудили за нападение на водителя автобуса в Заволжье

27 июля 2026 16:15 Происшествия
Нижегородца осудили за нападение на водителя автобуса в Заволжье

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Городецкий городской суд вынес приговор местному жителю за нападение на водителя автобуса в Заволжье. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Инцидент произошел вечером 10 января на конечной остановке рейсового автобуса №101, следующего из Городца в Заволжье. Мужчина попросил водителя открыть двери, но получив отказ, схватил его за куртку и вытащил из салона. Водитель упал, ударился головой об лёд и получил тяжелые травмы.

Изначально действия подсудимого квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений (п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Однако в ходе процесса суд переквалифицировал дело. В итоге его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

С учетом всех обстоятельств мужчине назначили два года ограничения свободы. Кроме того, суд обязал виновного выплатить пострадавшему водителю компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

В зале суда подсудимого освободили из-под стражи. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли подростков, нападающих на прохожих на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Нападение Приговор
Поделиться:
Новости по теме
10 июля 2026 16:38
Нападение нижегородки с ножом на участкового закончилось уголовным делом
29 мая 2026 14:39
Йошкаролинца осудили за нападение с ножом в нижегородском автобусе
15 апреля 2026 10:47
Мигранта осудили за нападение на автобус в Верхних Печерах
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных