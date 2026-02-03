В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

Общество

Подростка высадили из автобуса в Нижегородской области: водителю — штраф

03 февраля 2026 16:25 Общество
Подростка высадили из автобуса в Нижегородской области: водителю — штраф

Водителя автобуса в Балахне оштрафовали за незаконную высадку несовершеннолетней пассажирки, сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. 

Водитель потребовал от девочки покинуть салон во время проверки оплаты проезда. При этом он не довез ее до конечной остановки, что нарушает действующее законодательство.

С жалобой в надзорный орган обратился законный представитель подростка. По результатам проверки прокуратура внесла представление перевозчику, а в отношении водителя возбудила дело по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ — за принудительную высадку несовершеннолетнего.

По итогам рассмотрения водитель был оштрафован.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента с электричкой под Нижним Новгородом. Из-за поломки поезда пассажирам пришлось идти пешком до ближайшей станции в морозную погоду.

Теги:
автобусы Балахна Штраф
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных