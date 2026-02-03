Подростка высадили из автобуса в Нижегородской области: водителю — штраф

Водителя автобуса в Балахне оштрафовали за незаконную высадку несовершеннолетней пассажирки, сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Водитель потребовал от девочки покинуть салон во время проверки оплаты проезда. При этом он не довез ее до конечной остановки, что нарушает действующее законодательство.
С жалобой в надзорный орган обратился законный представитель подростка. По результатам проверки прокуратура внесла представление перевозчику, а в отношении водителя возбудила дело по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ — за принудительную высадку несовершеннолетнего.
По итогам рассмотрения водитель был оштрафован.
Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента с электричкой под Нижним Новгородом. Из-за поломки поезда пассажирам пришлось идти пешком до ближайшей станции в морозную погоду.
