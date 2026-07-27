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Водителя нижегородского автобуса уволили за неприличный жест в адрес пассажира

27 июля 2026 11:50 Общество
Водителя нижегородского автобуса уволили за неприличный жест в адрес пассажира

Фото: Александр Воложанин

Водителя автобуса №97 в Нижнем Новгороде уволили за неприличный жест в адрес пассажира, сообщили в ЦРТС.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Мужчина попытался оплатить проезд банковской картой, однако терминал не выдал билет и при повторном прикладывании показал ошибку. При этом пассажир отметил, что оплата в других автобусах ранее проходила успешно. Сообщив водителю о технической неисправности, нижегородец покинул салон. «На прощание» водитель показал ему неприличный жест.

В компании ООО «Столица Авто» провели служебную проверку, по результатам которой водитель был уволен. Перевозчик также принес извинения за действия своего бывшего сотрудника.

Ранее сообщалось, что водитель нижегородского автобуса №87 лишился работы после конфликта с пассажиркой. Также стало известно, что водителя и кондуктора наказали за высадку 11-летнего ребенка из автобуса №216, так как из-за неработающего терминала он не смог оплатить проезд.

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Теги:
автобусы Жалобы Общественный транспорт
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