Нижегородец, устроивший смертельный пожар, попался еще на одном поджоге Происшествия

Фото: телепрограмма "Кстати" (16+)

32-летнего нижегородца, арестованного за смертельный пожар в Канавине, подозревают еще в одном поджоге. Об этом сообщили в программе «Кстати» (16+).

Страшный пожар на Тираспольской улице произошел в ночь на 23 июля. 73-летняя жительница многоквартирного дома скончалась в машине скорой помощи. Также были госпитализированы женщина и мужчина. У женщины серьезный перелом. По словам врачей, она не сможет передвигаться еще месяц. Мужчина, получивший ожоги 90% тела, скончался в больнице.

Как оказалось, в тот день пироман устроил поджог в многоэтажке на площади Октябрьской Революции, 40. Его зафиксировала камера домофона. Судя по записям, мужчина зашел в подъезд вслед за жителем дома и через 10 минут вышел на улицу. Позднее в подъезде и электрическом щитке обнаружили тлеющий картон, а на лестничной клетке было сильное задымление.

На вопросы журналистов обвиняемый отвечать отказался. Попросил судью поместить его в медицинское учреждение. Однако тот постановил отправить его в СИЗО. Напомним, что в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что сварщик, виновный в пожаре на улице Октябрьской Революции, ответит в суде за причиненный ущерб в 5 млн рублей.