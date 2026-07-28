Эксклюзив
Как обезопасить себя на отдыхе за границей
Эксклюзив
Пять ошибок, мешающих продать квартиру
Минэнерго дало добро на АЭС в Нижегородской области
Как теперь заправляться в Нижнем Новгороде: ответы на главные вопросы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 июля 2026 17:15
Нижегородец, устроивший смертельный пожар, попался еще на одном поджоге
28 июля 2026 14:59
Убийцу 12-летней девочки из Ленобласти подозревают в развращении племянницы
28 июля 2026 13:56
Двух подростков осудили за зверское избиение пенсионерки в Городецком округе
28 июля 2026 12:50
Сварщик ответит в суде за пожар на 5 млн рублей в Нижнем Новгороде
28 июля 2026 11:40
Серийного поджигателя поймали в Володарском округе
28 июля 2026 10:53
Дорожный рабочий погиб в результате ДТП на Борском мосту
28 июля 2026 09:54
Избиение собаки в кстовском ЖК обернулось полицейской проверкой
28 июля 2026 09:30
Убийцу 12-летней девочки из Ленобласти проверяют на причастность к изнасилованиям
27 июля 2026 19:46
17 детей пострадали в ДТП на дорогах Нижегородской области за неделю
27 июля 2026 19:29
Водитель чуть не утонул в авто под Нижним Новгородом из-за слетевшего сланца
Происшествия

Нижегородец, устроивший смертельный пожар, попался еще на одном поджоге

28 июля 2026 17:15 Происшествия
Нижегородец, устроивший смертельный пожар, попался еще на одном поджоге

Фото: телепрограмма "Кстати" (16+)

32-летнего нижегородца, арестованного за смертельный пожар в Канавине, подозревают еще в одном поджоге. Об этом сообщили в программе «Кстати» (16+).

Страшный пожар на Тираспольской улице произошел в ночь на 23 июля. 73-летняя жительница многоквартирного дома скончалась в машине скорой помощи. Также были госпитализированы женщина и мужчина. У женщины серьезный перелом. По словам врачей, она не сможет передвигаться еще месяц. Мужчина, получивший ожоги 90% тела, скончался в больнице.

Как оказалось, в тот день пироман устроил поджог в многоэтажке на площади Октябрьской Революции, 40. Его зафиксировала камера домофона. Судя по записям, мужчина зашел в подъезд вслед за жителем дома и через 10 минут вышел на улицу. Позднее в подъезде и электрическом щитке обнаружили тлеющий картон, а на лестничной клетке было сильное задымление.

На вопросы журналистов обвиняемый отвечать отказался. Попросил судью поместить его в медицинское учреждение. Однако тот постановил отправить его в СИЗО. Напомним, что в отношении поджигателя возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что сварщик, виновный в пожаре на улице Октябрьской Революции, ответит в суде за причиненный ущерб в 5 млн рублей.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Поджог Преступления Убийство
Поделиться:
Новости по теме
28 июля 2026 11:40
Серийного поджигателя поймали в Володарском округе
24 июля 2026 14:40
Человека спасли из горящей многоэтажки в Нижнем Новгороде
04 июня 2026 15:34
24-летнего уроженца Черкесска задержали за теракт на ж/д в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
26 июля 2026 18:46
Ультрадистанции и ночной заплыв по Волге: как прошёл X-WATERS-2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных