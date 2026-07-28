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Происшествия

Закопанный труп в мешке нашли полицейские в Нижегородской области

28 июля 2026 17:30 Происшествия
Закопанный труп в мешке нашли полицейские в Нижегородской области

Фото: МВД по Нижегородской области

Закопанный труп 51-летнего мужчины нашли в Гагинском округе Нижегородской области, сообщили в региональном управлении МВД.

В полицию обратилась 72-летняя женщина. С ее слов, сын уже несколько дней не выходил на связь. В ходе поисковой операции правоохранители нашли зарытый в землю труп на границе одного из земельных участков на улице Ленина в селе Большая Арать. Тело мужчины с колото-резаной раной на шее находилось в полиэтиленовом мешке.

В убийстве подозревается 78-летний мужчина. Он рассказал, что в ходе ссоры ударил своего оппонента ножом. Потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина завернул тело в мешок и закопал. После чего убрал следы крови с пола и мебели в своем доме, а также вымыл орудие преступление.

В рамках расследования уголовного дела криминалисты осмотрели жилище и придомовую территорию. Назначены необходимые экспертизы. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и собирают доказательственную базу. Тем временем, фигурант решением суда помещен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что двое братьев пытались похитить 18-летнюю нижегородку с остановки на Бору. Их арестовали.

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Теги:
Гагинский район Преступления Убийство
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