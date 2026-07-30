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Нижегородские автобусы изменят маршруты из-за ночного забега

30 июля 2026 15:10 Общество
Нижегородские автобусы изменят маршруты из-за ночного забега

Фото: Александр Воложанин

Из-за проведения «Ночного забега в столице закатов» (18+) в Нижнем Новгороде временно изменится движение нескольких автобусных маршрутов.

Как сообщили в ЦРТС, первые ограничения начнут действовать с 11:00 до 14:00 1 августа. В это время для транспорта закроют участок Нижневолжской набережной от улицы Широкой до паромной переправы.

Автобус №5 будет ходить от Деловой улицы только до остановки «Казанский съезд», а маршрут №87 временно сократят до остановки «Улица Рождественская».

Затем, с 14:00 1 августа до 01:00 2 августа, перекроют участок Нижневолжской набережной от дома №49Б на улице Рождественской до паромной переправы. Из-за этого автобусы №3, 13, 19, 24, 45, 61, 70, 71, 74, 90, 91, 95, 160, 180 и 242 в сторону нагорной части города пустят по Похвалинскому съезду, улицам Маслякова, Ильинской, Добролюбова, Зеленскому съезду и площади Минина и Пожарского.

В обратном направлении они поедут через площадь Минина и Пожарского, Зеленский съезд, улицы Добролюбова, Ильинскую, Малую Покровскую и Похвалинский съезд.

Автобус №5 по-прежнему будет курсировать только до остановки «Казанский съезд». Маршрут №87 переведут на схему ЖК «Торпедо» — Черниговская улица. Автобус №150 в обоих направлениях направят по Зеленскому съезду, улицам Добролюбова, Ильинской и Горького, а маршрут №190 будет ходить только до площади Минина и Пожарского.

Отметим, что изначально забег собирались провести 18 июля, однако позже его перенесли на 1 августа. Причиной стал матч за Суперкубок России.

Организаторы объясняли это желанием сохранить привычный формат городского праздника с удобной логистикой и безопасной трассой. При этом на 1 августа в Нижнем Новгороде также запланировано еще одно массовое мероприятие.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 1 августа временно приостановят движение трамваев №2.

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Теги:
автобусы Бег Спорт
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