Проезд через арку Чкаловской лестницы закроют с 31 августа Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Свод Чкаловской лестницы ждет очередной ремонт, выяснила редакция НИА «Нижний Новгород».

На прошлой неделе фура пыталась проехать под лестницей, но не поместилась и повредила ее. Такие инциденты происходят регулярно.

Как нам сообщили в управделами регионального правительства, с 31 августа запланировано проведение декоративного ремонта свода.

На время работ организуют объезд арки в соответствие с проектом организации движения, разработанным ЦОДД. Размер причиненного ущерба пока не установлен.

Напомним, что власти пытались решить проблему проезда грузовиков через арку с помощью предупреждающих дорожных знаков. Но это не помогло. Летом 2026 года управделами инициировало согласование схемы размещения габаритных ворот с ЦОДД и мэрией. На данный момент габаритные ворота все еще не установлены.