Проезд через арку Чкаловской лестницы закроют с 31 августа

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Свод Чкаловской лестницы ждет очередной ремонт, выяснила редакция НИА «Нижний Новгород».
На прошлой неделе фура пыталась проехать под лестницей, но не поместилась и повредила ее. Такие инциденты происходят регулярно.
Как нам сообщили в управделами регионального правительства, с 31 августа запланировано проведение декоративного ремонта свода.
На время работ организуют объезд арки в соответствие с проектом организации движения, разработанным ЦОДД. Размер причиненного ущерба пока не установлен.
Напомним, что власти пытались решить проблему проезда грузовиков через арку с помощью предупреждающих дорожных знаков. Но это не помогло. Летом 2026 года управделами инициировало согласование схемы размещения габаритных ворот с ЦОДД и мэрией. На данный момент габаритные ворота все еще не установлены.
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