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Ночной забег в Нижнем Новгороде перенесли на август из-за матча за Суперкубок

23 июня 2026 18:27 Спорт
Ночной забег в Нижнем Новгороде перенесли на август из-за матча за Суперкубок

Фото: Александр Воложанин

Ночной забег (18+) в Нижнем Новгороде изменил дату проведения. Вместо 18 июля мероприятие перенесли на 1 августа из‑за матча за Суперкубок России, сообщили организаторы.

Напомним, 18 июля на «Совкомбанк Арене» пройдет встреча за Суперкубок России между командами «Зенит» и «Спартак».

Организаторы отметили, что для них важно сохранить формат забега как полноценного городского праздника с удобной логистикой, безопасной трассой и атмосферой летнего вечера.

«По согласованию с властями региона и профильными службами мы приняли решение перенести старт на 1 августа», — сообщили представители забега.

Все ранее приобретенные слоты участников останутся действительными и автоматически будут перенесены на новую дату. При этом участники, которым новая дата не подходит, могут самостоятельно оформить возврат через личный кабинет.

После объявления о переносе некоторые участники выразили недовольство изменением даты. Они отметили, что заранее планировали поездки, покупали билеты и бронировали жилье.

«Квартира забронирована, билеты куплены, отпуск взят и как быть теперь. Деньги за брони уже не вернуть», — написала Екатерина К.

Другие комментаторы обратили внимание, что 1 августа в Нижнем Новгороде также запланировано другое массовое мероприятие, о котором было известно заранее.

«Я вообще с Новосибирска должен был прилететь. Билеты туда-обратно, бронь отеля и сорванный отпуск», — делится Алексей М.

Некоторые бегуны критикуют организаторов за недостаточное планирование. Участница Екатерина З. отметила, что любители бега обычно выстраивают свой график соревнований на сезон вперед.

Ранее нижегородцев предупредили о продаже фейковых билетов на Суперкубок.

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Теги:
Бег Марафон Футбол
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