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Движение трамваев №2 в Нижнем Новгороде приостановят с 1 августа

29 июля 2026 11:54 Общество

Трамваи №2 временно перестанут ходить в Нижнем Новгороде с 1 августа.

Как рассказали в ООО «Экологические проекты», приостановить движение «двойки» придется для перекладки асфальта по гарантии на Сенной площади.

Ранее сообщалось, что с 1 августа нижегородцы смогут экономить на проезде 10 рублей. Для этого придется расплачиваться картой «Мир» в смартфоне.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай ЦРТС
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