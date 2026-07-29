Движение трамваев №2 в Нижнем Новгороде приостановят с 1 августа Общество

Трамваи №2 временно перестанут ходить в Нижнем Новгороде с 1 августа.

Как рассказали в ООО «Экологические проекты», приостановить движение «двойки» придется для перекладки асфальта по гарантии на Сенной площади.

Ранее сообщалось, что с 1 августа нижегородцы смогут экономить на проезде 10 рублей. Для этого придется расплачиваться картой «Мир» в смартфоне.