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Общество

Реконструкция трамвайных путей на улице Сусловой близится к завершению

03 августа 2026 11:46 Общество
Реконструкция трамвайных путей на улице Сусловой близится к завершению

Фото: Максим Герасимов

Реконструкция трамвайных путей на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде близится к завершению. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в ООО «Экологические проекты».

Сейчас на участке работ на улицах Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева, а также на разворотном кольце в Лапшихе подрядчик занимается благоустройством территории. Параллельно ведётся асфальтирование на перекрёстках и демонтаж старых опор контактной сети.

О сроках восстановления движения трамваев в организации пообещали сообщить дополнительно.

Добавим, что ограничения движения транспорта на перекрестке улиц Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева ввели 3 июня.

Ранее стало известно, что общая готовность реконструкции трамвайной инфраструктуры в Нижнем Новгороде достигла 78%. Всего запланировано обновление 149,3 километра одиночного пути, из которых около 120 километров уже заменено.

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Теги:
Общественный транспорт Реконструкция Трамвай
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