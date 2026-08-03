Реконструкция трамвайных путей на улице Сусловой близится к завершению Общество

Фото: Максим Герасимов

Реконструкция трамвайных путей на улице Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде близится к завершению. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в ООО «Экологические проекты».

Сейчас на участке работ на улицах Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева, а также на разворотном кольце в Лапшихе подрядчик занимается благоустройством территории. Параллельно ведётся асфальтирование на перекрёстках и демонтаж старых опор контактной сети.

О сроках восстановления движения трамваев в организации пообещали сообщить дополнительно.

Добавим, что ограничения движения транспорта на перекрестке улиц Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева ввели 3 июня.

Ранее стало известно, что общая готовность реконструкции трамвайной инфраструктуры в Нижнем Новгороде достигла 78%. Всего запланировано обновление 149,3 километра одиночного пути, из которых около 120 километров уже заменено.