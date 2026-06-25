Беспилотные трамваи запустят в Нижнем Новгороде в рамках эксперимента Общество

Фото: Александр Воложанин

Минтранс России предложил распространить экспериментальный правовой режим по тестированию беспилотных трамваев на Нижегородскую и Свердловскую области. Проект постановления правительства опубликован для независимой антикоррупционной экспертизы.

С июля 2024 года такой режим уже действует в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперимент предусматривает применение высокоавтоматизированных рельсовых транспортных средств двух типов.

В первом случае в кабине должен находиться водитель-испытатель, который контролирует работу системы. Во втором варианте допускается эксплуатация трамвая без присутствия человека в кабине.

В пояснительной записке указано, что инициатива подготовлена после обращений глав регионов. Губернатор Нижегородской области направил соответствующее письмо в Минтранс 5 ноября 2025 года, аналогичное обращение от губернатора Свердловской области поступило 24 апреля 2026 года.



Кроме того, проектом предлагается установить плановые показатели эффективности и результативности для каждого субъекта эксперимента.

Ранее сообщалось, что новый маршрут беспилотной доставки испытают в Нижнем Новгороде.