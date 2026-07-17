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Реконструкцию трамвайных путей в Нижнем Новгороде выполнили на 78%

17 июля 2026 07:30 Общество
Реконструкцию трамвайных путей в Нижнем Новгороде выполнили на 78%

Фото: Максим Герасимов

В Нижнем Новгороде продолжается обновление трамвайной инфраструктуры. На сегодняшний день реконструировано 117 из 149,3 километра одиночного пути. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в ООО «Экологические проекты».

Работы ведутся на улице Надежды Сусловой, улице Генерала Ивлиева, Зеленском съезде, а также на участке от парка им. 1 Мая до улицы Аксакова.

Кроме того, реконструкция продолжается на перегоне Соцгород-1 — Соцгород-2, улице Маслякова и на отрезке от площади Комсомольской до парка «Дубки».

Завершить все работы по обновлению трамвайных путей планируется в 2027 году.

Напомним, проект модернизации трамвайной инфраструктуры города стартовал в 2022 году.

Ранее сообщалось, что беспилотные трамваи могут запустить в Нижнем Новгороде в рамках эксперимента.

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Теги:
Общественный транспорт Ремонтные работы Трамвай
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