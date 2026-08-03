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Экономика

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по работе в Платформе обратной связи

03 августа 2026 17:52 Экономика
Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по работе в Платформе обратной связи

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Минцифры РФ опубликовало рейтинг регионов по работе в Платформе обратной связи (ПОС) за II квартал 2026 года. Нижегородская область заняла 9-е место в рейтинге. ПОС — это федеральная информационная система, созданная на «Госуслугах» для обращений граждан в госорганы. Обращение можно оставить по ссылке: pos.gosuslugi.ru/landing/. Развитие платформы обратной связи отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется в России с 2025 года по поручению Владимира Путина.

Минцифры РФ регулярно оценивает работу регионов по внедрению и работе в ПОС по показателям, связанным с подключением органов к платформе, работой с обращениями и проведением мероприятий общественного голосования.

«В этом году на платформу обратной связи поступило более 114 тысяч обращений от жителей Нижегородской области. Уже несколько лет платформа помогает нижегородцам обсуждать региональные проекты, делиться своим мнением и обращаться к власти для решения тех или иных вопросов. ПОС стала надежным инструментом для участия в проектах, необходимых для улучшения жизни каждого. Помимо „обратной связи“ для жителей, платформа выполняет еще одну важную опцию — это аналитика для самих органов исполнительной власти и муниципалитетов, на основе которой принимаются управленческие решения», — подчеркнул министр цифрового развития и связи Александр Синелобов.

Среди самых популярных тем обращений — услуги в сфере здравоохранения, корректность сведений ЕГРН, приходящих из Росреестра по запросу на «Госуслугах», состояние автодорог, уборка мусора, работа общественного транспорта.

«Жители региона всё активнее используют платформу для решения вопросов. За этот год общее количество обращений выросло на 57 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рывок во многом обеспечила зима — люди поняли, что через ПОС можно быстро и эффективно решать проблемы. Почти 20 тысяч сообщений касались уборки снега на дорогах и во дворах», — отметил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

По состоянию на август 2026 года к ПОС подключено уже более 4 тысяч организаций, среди них — все органы исполнительной и представительной власти Нижегородской области, органы муниципального самоуправления, учреждения образования и дополнительного образования, учреждения культуры и здравоохранения, организации социального обслуживания, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с ТКО, расчетные центры, а также домоуправляющие компании и прочие государственные и муниципальные организации.

Участвовать в опросах и голосованиях ПОС можно на «Госуслугах» и в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Уведомления о наиболее важных опросах приходят на электронную почту, привязанную к Госуслугам.

Напомним, что Центр управления регионом был создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами — АНО «Диалог». Основная задача ЦУР — обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью для решения и предотвращения проблемных вопросов. Больше информации о деятельности ЦУР можно узнать в группе в соцсети «ВКонтакте».

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Теги:
Госуслуги экономика
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